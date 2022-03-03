ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ким Кардашьян и Канье Уэст поддержали Украину

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 16:47
Ким Кардашьян и Канье Уэст поддержали Украину Ким Кардашьян переживает за судьбу Украины куда больше, чем её бывший супруг (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

Ежедневно мировое сообщество призывает Россию остановить войну в нашей стране. К этому движению сегодня присоединились бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст, но каждый по-своему.

Соответствующие посты звезды разместили у себя в аккаунтах Instagram.

Так, Канье опубликовал переписку с неким Demna, очевидно - грузинским дизайнером и создателем премиум-бренда Vetements Демной Гвасалией.

В переписке два сообщения - флаг Украины и голубь мира. Под фото Канье также оставил эмодзи в виде голубя мира.

Бывшая супруга рэпера оказала поддержку Украину более ощутимую, сообщив в сторис, что ее бренд SKIMS сделает пожертвование в поддержку украинцев.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поддержали Украину

"В свете недавнего кризиса в Украине SKIMS сделает пожертвование World Central Kitchen, чтобы поддержать их усилия на местах по оказанию помощи украинскому народу", - написала Ким Кардашьян.

World Central Kitchen - это неприбыльная неправительственная организация, занимающаяся обеспечением едой после стихийных бедствий. Организация, основанная в 2010 году шеф-поваром знаменитостей Хосе Андресом.

Это уже не первые слова поддержки Ким. В отличии от бывшего супруга, звезда с самого начала войны периодически напоминает своим подписчикам о происходящем вторжении России в Украину, делая соответствующие посты в соцсетях.

Также стало известно, о том что 2 марта в США состоялся суд, в результате которого было принято решение о досрочном расторжении брака звезд. Ким выступила онлайн, попросив поскорее разрешить вопрос. А вот Канье заседание пропустил. В суде присутствовал лишь его адвокат, который не стал обжаловать итоги.

Ранее мы писали о том, как Ким Кардашьян, Дэвид Линч, Александра Даддарио и другие мировые звезды выразили поддержку Украине.

Читайте LITE в Google News
Ким Кардашьян Канье Уэст Вторжение России в Украину
STYLER
Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция
Как действовать в случае угрозы обвала здания: важная инструкция