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Ким Кардашьян и Канье Уэст разругались из-за детей

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США, Понедельник 07 февраля 2022 09:01
Ким Кардашьян и Канье Уэст разругались из-за детей Ким и Канье продолжают обвинять друг друга (фото: getty)
Автор: Сергей Кулик

Канье утверждает, что Ким Кардашьян не позволит ему привести своих детей на баскетбольный матч в Чикаго.

Об этом сообщило издание Сomplex.

На днях ​​Канье выдал новую порцию обвинений против Ким Кардашьян. Уэст сказал, что хотел бы, чтобы его дети присоединились к нему в Чикаго, для просмотра баскетбольного матча, но его бывшая жена не позволила этого.

Ким не стала стоять в стороне и обвинила Уэста в постоянных нападках на нее в интервью и в социальных сетях. Она добавила, что развод сам по себе травматичен для детей, а Канье только усугубляет ситуацию из-за своих одержимости и манипуляций. И то, что он выносит происходящее на всеобщее обозрение, подавая в негативном ключе, лишь "причиняет всем боль". По словам Ким, расставаясь с Уэстом, она рассчитывала, что они будут по-прежнему воспитывать детей вместе, поддерживая друг друга.

Ранее, рэпер обвинял бывшую супругу в том, что она против его воли позволяет их общей дочери Норт пользоваться сетью ТикТок.

"Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать, если мою дочь поместили в [TikTok] против моей воли?" - написал он в Инстаграм.

У звездной пары, которая находится в самом разгаре развода, за семь лет брака родились четверо детей: восьмилетний Норт, шестилетний Сэйнт, четырехлетний Чикаго и двухлетний Псалм. .

Ранее мы упоминали о том, что Канье Уэст назвал роман Ким Кардашьян с молодым актером "фейком"

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Ким Кардашьян Канье Уэст
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