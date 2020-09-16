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Ким Кардашьян в пикантном кожаном комбинезоне покорила аппетитными формами

Новина українською → Среда 16 сентября 2020 21:32
Ким Кардашьян в пикантном кожаном комбинезоне покорила аппетитными формами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда примерила новый откровенный наряд

Ким Кардашьян вновь покорила сеть своими выдающимися формами. 39-летняя звезда запостила очередное жаркое селфи в пикантном наряде. Теледива и светская львица надела черный кожаный комбинезон на тонких бретельках с глубоким вырезом, который оголил ее роскошную грудь и стройные бедра. Благодаря поясу он подчеркнул тонкую талию звезды, сделав пропорции просто совершенными. Дополнили лук серые высокие сапоги и крошечная сумочка. Волосы она распустила, а в макияже подчеркнула брови и глаза, губы оставив нейтральными.

Ким Кардашьян в пикантном кожаном комбинезоне покорила аппетитными формамиНовый образ Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким сидит посреди своей внушительных размеров гардеробной на коленях, глядя в зеркало призывно и интригующе. Роскошная фигура Ким, как всегда, сделала свое дело – фанаты начали писать звезде комплименты и называть ее самой красивой в мире. «Ты прекрасна», «Восхитительна», «Ты первая всегда», «Королева», «Так горяча», «Фигура – моя цель»…

Напомним, ранее Ким умилила поклонников красотой своей дочери, которой в январе исполнилось 2 года. Чикаго заметно подросла и внешне стала походить на свою знаменитую маму. Еще более хорошенькой девочку делают и ее наряды: кукольные платья и образы принцессы, в которые Ким наряжает свою малышку, просто сводят с ума фанатов звездной семьи.

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