Ким Кардашьян трогательно поздравила старшую дочь от Канье Уэста с днем рождения

"Моему первому ребенку Норт сегодня 8 лет! Норт, однажды ты увидишь все эти послания, распечатанные для тебя в книгах, которые я делаю для тебя, и поэтому надеюсь, что ты почувствуешь любовь, потому что ты приносишь столько любви и радости во все наши жизни! Ты самый безумный, самый стильный, самый креативный человек, который точно знает, чего хочет от жизни! Я никогда не встречала никого подобного тебе! Я выбрала эти фото для публикации, потому что это просто напомнило мне о нашей связи с Норт", - написала Ким.

Ким Кардашьян с дочкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

В серии снимков мама и дочь представлены в стильных ретро-образах в духе Жаклин Кеннеди. По ним также заметно, как увлечена девочка творческим процессом. Как известно, Норт уже успела попробовать себя в роли дизайнера, увлекается созданием макияжа и стильных образов. А еще - поет и танцует. В прошлом году она даже выступала с отцом Канье Уэстом на сцене.

Многочисленные фанаты Ким давно просят, чтобы звезда завела дочери отдельный Instagram. Но пока что Норт демонстрирует многочисленные таланты на странице мамы. Под постом они принялись писать поздравления и комплименты счастливой маме и малышке-имениннице.