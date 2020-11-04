Киркоров заявил о воссоединении Украины и России, показав видео с Поляковой

Артисты выступают в ОАЭ на музыкальном фестивалев PaRus 2020

Филипп Киркоров и Оля Полякова встретились в Дубае в рамках большого концерта PaRus 2020. Знаменитый российский певец и популярная украинская артистка в Объединенных Арабских Эмиратах выступают на одной сцене 4 ноября.

Подобную встречу с коллегой Киркоров уже назвал в своем Instagram в stories "воссоединением Украины и России".

В поездку в ОАЭ певец отправился вместе с детьми. Он также показал в сети видео, как весело провел время с малышами перед шоу, купаясь и загорая на побережье Персидского залива.

Отправляясь на концерт, Киркоров размахивал флаерами и шутливо зазывал Полякову: "Оля, где же ты? Мы тебя ждем на шоу... у них тут все в масках - Хэллоуин продолжается!"

Филипп Киркоров и Оля Полякова вместе выступают на концерте в ОАЭ 4 ноября (фото: скриншот instagram.com/polyakovamusic)

Полякова, которая недавно столкнулась с волной критики из-за концертов в Украине во время пандемии, также уже поделилась со своими поклонниками в сети кадрами с прогулки по пляжу, а также показала, как на балконе подпевала выступающему Киркорову, готовясь выйти на сцену: "Если хочешь забыть - забудь..."

Видео: Оля Полякова и Филипп Киркоров на концерте в ОАЭ 4 ноября

Кроме Киркорова и Поляковой, на международном музыкальном фестивале PaRus 2020 также выступают и другие известные российские исполнители: Леонид Агутин, Стас Михайлов, группа "Иванушки International", "Хор Турецкого".

Организаторы концерта называют сегодняшнее выступление 4 ноября Филиппа Киркорова и Оли Поляковой "Лучшим шоу России и Украины на одной сцене".

Отметим, что совместные выступления артистов уже стали почти традицией. Так, еще до начала карантина в январе Полякова с Киркоровым зажигали под "Шлепки" на детском дне рождения в США, а в прошлом году в октябре Полякова отожгла на концерте Киркорова в Турции.

Филипп Киркоров и Оля Полякова (instagram.com/fkirkorov)

Ранее сообщалось, что фаны массово сдавали билеты на концерт Поляковой в Киеве во Дворце спорта.

Напомним, недавно Оля Полякова попала в грандиозный скандал с концертом в Харькове - певицу и организаторов обвинили в нарушении карантинного законодательства, было даже открыто уголовное дело.