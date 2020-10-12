Клон: 12-летняя дочь Миллы Йовович восхитила сеть красотой и схожестью со знаменитой мамой

Девочка получила новую роль

Старшая дочь Миллы Йовович – 12-летняя Эвер Габо Андерсон – пошла по стопам мамы. Девочка с самого юного возраста принимает участие в многочисленных съемках и уже может похвалиться неординарными достижениями. Она снялась в нескольких голливудских фильмах, включая "Обитель зла: Последняя глава", а также "Черная вдова". И вот – новое достижение юной актрисы. Эвер сыграет Венди в экранизации сказки "Питер Пен". Сейчас девочка находится на съемках и делится с фанатами фото с бекстейджа.

Несколько часов назад на странице Эвер Габо в сети Instagram появилось несколько свежих кадров. Девочка позирует в образе своей героини. В зеленом платье, с собранными волосами и повязанным на голову платком, она словно сошла со страниц сказки. "Освежила лицо и готова играть Венди", – написала она под галереей.

Дочь Миллы растет ее копией, считают фанаты (фото: instagram.com/millajovovich)

Фанаты же не смогли сдержать слов восторга от того, насколько похожа юная звезда на свою знаменитую маму. "Ну что за красотка", "Ты такая же красивая, как и твоя мама", "Легенда", "Прекрасна, как твоя мама Милла", "Мамин клон", "Мамина куколка", "Копия мамы", – тут же засыпали ее фото приятными словами.

К слову, сама Милла Йовович вернулась к насыщенной социальной жизни после длительного перерыва. В одном из последних постов 44-летняя актриса продемонстрировала секрет своей неувядающей молодости. И он прост – качественное очищение кожи.

Милла Йовович делится секретами красоты (фото: instagram.com/millajovovich)

"Очевидно, что очищение ВАЖНО. Если бы у меня было время (а я знаю, что многие женщины со мной согласятся), я бы очищала свое лицо в середине дня и просто делала уход за кожей и наносила макияж заново. Вот как это важно. В некоторых фотосессиях визажист заставлял меня смывать ВЕСЬ мой макияж, чтобы они могли повторно нанести его на только что вымытую, увлажненную кожу. Конечно, никто из нас не может этого сделать в реальной жизни, но я просто хотела подчеркнуть, насколько важно ваше очищающее средство. Я использую средства для умывания со сбалансированным pH... Важность баланса pH огромна. Я много лет пользовалась мыльным дорогим очищающим средством, и на моей коже образовались крошечные неровности, от которых я не могла избавиться. Один врач даже посоветовал мне принимать от них антибиотики! Затем я прочитала об очищении лица маслом шиповника и очищающими средствами со сбалансированным pH. Разница колоссальная!", – написала она под фото, на которых ее кожа буквально сияет чистотой и свежестью.

К слову, младшая дочь звезды Оушан также очень похожа на свою звездную маму, что демонстрирует Милла в своем блоге.