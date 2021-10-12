"Когда Потап стройнее": Каменских на отдыхе раскритиковали за лишний вес

Настя Каменских и Потап проводят осенние каникулы в еще теплом и солнечном испанском Мадриде. Звездная пара гулеяет по живописному городу, встречается со старыми друзьями и весело проводит время. Однако внешний вид певицы вызвал не самые приятные комментарии в сети - многие отметили, что она заметно поправилась.

Так, подобные высказывания появились под новыми фото и видео, которые Потап разместил в Instagram .

Настя и Леша запечатлены на одной из площадей - при этом они оба подпрыгнули и "парят в воздухе" на момент снимка.

Каменских для прогулки с мужем выбрала джинсы, белую футболку и кроссовки. А рэпер предстал в серых брюках и черной футболке.

Артистка выложила похожий кадр и заговорила о важности отдыха.

Настя Каменских и Потап весело проводят время в Мадриде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Оказывается, отдых так важен. Даже когда ты любишь свою работу и готов посвятить себя ей круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съёмкам и т.д. Потап лучший партер по отпуску и вообще", - поделилась исполнительница.

Потап также опубликовал видео веселого танца с супругой - на этот раз в помещении.

Пользователи сети желают паре хорошего отдыха, однако при этом многие обратили внимание на фигуру Насти. По мнению некоторых фолловеров, певица заметно поправилась, а вот ее муж, наоборот, похудел.