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"Когда Потап стройнее": Каменских на отдыхе раскритиковали за лишний вес

Новина українською →
Мадрид, Испания, Вторник 12 октября 2021 08:29
"Когда Потап стройнее": Каменских на отдыхе раскритиковали за лишний вес Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменских и Потап проводят осенние каникулы в еще теплом и солнечном испанском Мадриде. Звездная пара гулеяет по живописному городу, встречается со старыми друзьями и весело проводит время. Однако внешний вид певицы вызвал не самые приятные комментарии в сети - многие отметили, что она заметно поправилась.

Так, подобные высказывания появились под новыми фото и видео, которые Потап разместил в Instagram.

Настя и Леша запечатлены на одной из площадей - при этом они оба подпрыгнули и "парят в воздухе" на момент снимка.

Каменских для прогулки с мужем выбрала джинсы, белую футболку и кроссовки. А рэпер предстал в серых брюках и черной футболке.

Артистка выложила похожий кадр и заговорила о важности отдыха.

&quot;Когда Потап стройнее&quot;: Каменских на отдыхе раскритиковали за лишний вес

Настя Каменских и Потап весело проводят время в Мадриде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Оказывается, отдых так важен. Даже когда ты любишь свою работу и готов посвятить себя ей круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съёмкам и т.д. Потап лучший партер по отпуску и вообще", - поделилась исполнительница.

Потап также опубликовал видео веселого танца с супругой - на этот раз в помещении.

Пользователи сети желают паре хорошего отдыха, однако при этом многие обратили внимание на фигуру Насти. По мнению некоторых фолловеров, певица заметно поправилась, а вот ее муж, наоборот, похудел.

  • Почему попа у Потапа меньше, чем у Насти?
  • Какая же Настя красивая
  • У вас Настя такий класний,широкий таз. Чому ще досі не маєте пупса? Ви ж були б ідеальною мамусею
  • Красивая пара
  • Настя Каменських трохи пожирнела
  • Настя поправилась
  • Когда Потап стройнее
  • Потап схуд!!!
  • Классные
  • Крутые! Позитивные! Весёлые! Влюблённые!
  • Только мне показалось, что Потап худее Насти?

Ранее мы писали, что Потап с Каменских весело погуляли в Мадриде в неожиданной компании.

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Настя Каменских Потап
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