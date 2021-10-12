"Когда Потап стройнее": Каменских на отдыхе раскритиковали за лишний вес
Настя Каменских и Потап проводят осенние каникулы в еще теплом и солнечном испанском Мадриде. Звездная пара гулеяет по живописному городу, встречается со старыми друзьями и весело проводит время. Однако внешний вид певицы вызвал не самые приятные комментарии в сети - многие отметили, что она заметно поправилась.
Так, подобные высказывания появились под новыми фото и видео, которые Потап разместил в Instagram.
Настя и Леша запечатлены на одной из площадей - при этом они оба подпрыгнули и "парят в воздухе" на момент снимка.
Каменских для прогулки с мужем выбрала джинсы, белую футболку и кроссовки. А рэпер предстал в серых брюках и черной футболке.
Артистка выложила похожий кадр и заговорила о важности отдыха.
Настя Каменских и Потап весело проводят время в Мадриде (фото: instagram.com/kamenskux)
"Оказывается, отдых так важен. Даже когда ты любишь свою работу и готов посвятить себя ей круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съёмкам и т.д. Потап лучший партер по отпуску и вообще", - поделилась исполнительница.
Потап также опубликовал видео веселого танца с супругой - на этот раз в помещении.
Пользователи сети желают паре хорошего отдыха, однако при этом многие обратили внимание на фигуру Насти. По мнению некоторых фолловеров, певица заметно поправилась, а вот ее муж, наоборот, похудел.
- Почему попа у Потапа меньше, чем у Насти?
- Какая же Настя красивая
- У вас Настя такий класний,широкий таз. Чому ще досі не маєте пупса? Ви ж були б ідеальною мамусею
- Красивая пара
- Настя Каменських трохи пожирнела
- Настя поправилась
- Когда Потап стройнее
- Потап схуд!!!
- Классные
- Крутые! Позитивные! Весёлые! Влюблённые!
- Только мне показалось, что Потап худее Насти?
Ранее мы писали, что Потап с Каменских весело погуляли в Мадриде в неожиданной компании.