ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У кого длиннее ноги? Осадчая покорила эффектным фото на яхте

Новина українською → Египет, Воскресенье 04 апреля 2021 09:53
У кого длиннее ноги? Осадчая покорила эффектным фото на яхте Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

По примеру многих других украинских знаменитостей, известная телеведущая Катя Осадчая сбежала от локдауна в жаркий Египет. Совсем недавно она погуляла на дне рождения MONATIK'а под Киевом, а теперь радует поклонников эффектными фото, сделанными во время расслабленной прогулки на яхте.

В своем Instagram звезда опубликовала несколько снимков в очаровательном летнем образе.

Осадчая выбрала для отдыха короткие светло-бежевые шорты и розовую рубашку, которую эффектно завязала на животе. Она позировала у борта яхты босиком, дополнив свой лук любимым головным убором - шляпкой белого цвета.

Из аксессуаров ведущая отдала предпочтение массивным зеленым серьгам. Волосы Катя собрала в низкий хвост и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.

Она присела на бортик судна и с удовольствием подставила лицо солнцу.

"Когда фильтры не нужны", – лаконично подписала знаменитость.

У кого длиннее ноги? Осадчая покорила эффектным фото на яхтеУ кого длиннее ноги? Осадчая покорила эффектным фото на яхте

Катя Осадчая похвасталась стильным луком в Египте (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики не оставлись равнодушными и осыпали Осадчую комплиментами в комментариях, особенно восхищаясь ее стройными длинными ногами. Некоторые даже задумались о том, у кого же ноги длиннее - Кати Осадчей или Оли Поляковой.

  • У кого длиннее ноги? У Поляковой или Осадчей?
  • Все як у Голівудському фільмі. Море, яхта і красуня
  • Красотка
  • Дуже класний образ у Вас, Катю
  • Какие ножки!
  • Краса!
  • Дуже гарно!!!
  • Ну гарнюня
  • Красивые фото
  • Вау!!! Красавица! Какие краски
  • Дуже приємно бачити Вас Катерино, і команду @svitsketv в наших краях. Це чудово, що і до нашого міста прилітають зірки українського шоу-бізнесу. Ласкаво просимо в країну вічного літа

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов умилили семейными кадрами с сыном на прогулке в городе Украинка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Катя Осадчая образ ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Локдаун в Киеве: появилось уточнение по работе транспорта
Локдаун в Киеве: появилось уточнение по работе транспорта