ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кокетливая Кухар без белья в пикантном наряде ненароком засветила обнаженную грудь

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 13:37
Кокетливая Кухар без белья в пикантном наряде ненароком засветила обнаженную грудь Катерина Кухар (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Прима-балерина показала пикантное фото

Екатерина Кухар снискала славу строгой, придирчивой, но справедливой судью "Танцев со звездами 2020". К тому же, она очень мудрая женщина, к советам которой присушивается армия поклонников в соцсетях, ведь прима-балерина делится с ними своими наблюдениями. опытом и дает жизненные советы на различные темы. Екатерина может похвастаться точеными изящными формами и отменным чувством стиля. Но, как оказалось, ей не чужды и маленькие шалости, кокетство. Например, она показала пикантное фото, на котором отчетливо видно, что на судье танцевального шоу нет белья!

Екатерина запечатлена в летнем платье цвета фуксии с разрезом под грудью и до самой талии – сквозь него можно рассмотреть обнаженную грудь знаменитости. Она задорно смеется, а ветер "подправил" прическу примы-балерины. К слову, фото ранее было сделано во время фотосета для популярного глянцевого журнала.

Кокетливая Кухар без белья в пикантном наряде ненароком засветила обнаженную грудь

Катерина Кухар очаровала пикантным фото (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Верите в силу благодарности? Говорят, что это самый быстрый путь к изобилию! Давайте напишем в комментариях, за что вы благодарны этому дню... Я начну:
За аромат цветов на прикроватном столике;
За предстоящий спектакль;
За любовь;
За возможность наслаждаться музыкой в поездке", – огласила свой список прима-балерина.

"Стильная и самая крутая", "Какая Вы тут очаровательная", "Какая красавица", "Милое создание!", "Какая прекрасная улыбка", "Катенька, Вы должны быть именно такой нежной, легкой держите свою силу в средине... Вам идет быть слабой, в этом Ваша сила", – писали очарованные комментаторы.

Напомним, что ранее Екатерина Кухар в пикантной блузке-топе восхитила изяществом и стилем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Екатерина Кухар Танцы со звездами
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Госбюджет-2021: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ