Кокетливая Настя Каменских в мини ослепила яркой красотой: "ноги от ушей"

Настя Каменских релаксирует в Хорватии – певица освоила новое туристическое направление вместе с мужем Потапом, мамой Лидией Петровной, лучшей подругой, дизайнером Анной Андрийчук и свекровью Людмилой Анатольевной. Она признавалась, что просто мечтала провести время с любимым и отвлечься от рабочих вопросов, а просто насладиться беззаботным времяпровождением. Конечно же, отпуск для Насти – прекрасный повод выгулять наряды, которых у нее немало!

Например, на новых кадрах в Instagram звезда позирует в кокетливом мини.

Настя для прогулки по городу предпочла платье-мини молочного цвета на тонких бретельках. Она подчеркнула талию многослойным поясом с цепями, подобрала сумоку в тон наряду и довершила летний лук босоножками с трендовым скошенным квадратным носком.

Настя веселиться, улыбается и с удовольствием позирует на камеру, демонстрируя не только отличное настроение, но и загорелые длинные ножки. Она распустила вьющиеся локоны и сделала естественный макияж, подчеркнувший бронзовый оттенок кожи.

Настя Каменских показала счастливые кадры из Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

"Друзья мои! Отпуск и наполнение подходит к завершению", - заявила звезда. Она также рассекретила плотный гастрольный график, ведь конец лета обещает быть жарким и плодотворным для певицы.

Поклонникам очень понравились яркие атмосферные фото их любимицы.