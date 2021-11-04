Кольцо за 500 тысяч и тайные знаки: Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с Трэвисом Скоттом

Так, американский рэпер решил побаловать Кайли Дженнер и их 3-летнюю дочь Сторми дорогими подарками. Он преподнес своим девочкам пару одинаковых колец. Кольцо Кайли с грушевидными 5-каратными бриллиантами оценивается в приблизительно 500 000 долларов. Кольцо малышки украшают бриллианты в 1,2 карата. Его эксперты оценивают примерно в 100-120 000 долларов.

На днях Кайли Дженнер вызвала в сети бурные разговоры о своей грядущей свадьбе. И хотя сама беременная знаменитость заявлений не делала, фанаты уверены - Кайли и ее возлюбленный Трэвис Скотта помолвлены.

Подарок для Кайли Дженнер и ее дочери от Трэвиса (фото: instagram.com/kyliejenner)

Подписчики тут же сделали вывод, что Трэвис решил повести свою беременную возлюбленную под венец. И хотя пара не стала отвечать им, высказались инсайдеры. По их словам, слухи о свадьбе Кайли и Трэвиса преувеличены. "Предположения совершенно не соответствуют действительности. Они не помолвлены", - рассказал источник.

Кайли Дженнер с Трэвисом и их дочерью (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что даже это не убедило фанатов в обратном, в сети продолжают обсуждать возможную помолвку влюбленных. Свое слово сказали и эксперты по ювелирным изделиям. Они считают, что парные бриллиантовые кольца несут особый смысл и отражают любовь и вечную связь. Так что подарок явно не случайныйэ