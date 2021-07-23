Коляденко признался, хочет ли вернуться к Билык: "сказал Ире честно"

Украинский певец и шоумен Дмитрий Коляденко откровенно признался, хочет ли он вновь вернуться к своей бывшей возлюбленной Ирине Билык, которая недавно развелась с мужем . По словам мужчины, ему больше нравится дружить с бывшей любовью.

О своих отношениях с поп-дивой он рассказал в интервью "КП в Украине" .

Коляденко признается, что до сих пор испытывает к Билык теплые чувства - однако они все же только дружеские. Периодически шоумен остается у певицы в гостях, они часто дарят друг другу подарки.

"Пару дней назад ночевал у Иры Билык, был в гостях с друзьями, мы кушали раков, я пил просекко. А когда уезжал, Ира мне подарила новый парфюм. Говорю: "Боже мой, как круто дружить с бывшими любимыми". Жизнь прекрасна, правда!" - рассказал артист.

Дмитрий в долгу не остался и заказал для Ирины черный веер, потому что она жаловалась на жаркую погоду в Киеве.

"Мы вместе, мы поддерживаем друг друга. Сегодня с Ирой переписывались – как жарко в Киеве эти дни. Поэтому специально для нее заказал черный веер, она обещала за ним заехать", - поделился мужчина.

Коляденко и Билык остались друзьями после расставания (фото: пресс-служба Дмитрия Коляденко)

Однако повторять прошлые ошибки он не намерен, потому нового предложения Ирине не будет - Дмитрий хочет начать новую жизнь.

"Нет, не будет. Я пожелал ей нового мужа и сказал: "Ира, ждал тебя 15 лет, достаточно. Я тоже хочу начать новую жизнь со своей половинкой". Пожелали друг другу счастья, удачи и всего самого наилучшего. Сказал Ире честно: возвращаться не буду, разбитую чашку не склеишь. А вдруг опять буду выбрасывать диваны и ревновать?! Да уже и не интересно возвращаться в прошлое. Хочется жить новой жизнью, обнулиться. Я прошел трансформацию, много чего понял и хочу встретить свою любовь. Где она, еще не знаю", - признался Коляденко.

Дима и Ира любят делать друг другу подарки (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)