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Комфорт для избранных: Никитюк не сдержала возмущения из-за качества в сфере услуг

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Суббота 16 октября 2021 19:31
Комфорт для избранных: Никитюк не сдержала возмущения из-за качества в сфере услуг Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк – активный блогер и инфлюэнсер. Не даром оказалось, что по полярности в украинском сегменте Instagram она на втором месте после президента Украины Владимира Зеленского.

Так, ведущая решила воспользоваться своим статусом лидера мнений и подняла на личной странице в соцсети тему качества в сфере услуг.

Леся сопроводила текст на серьезную и актуальную тему красочными фото. Она выбрала на осенней прогулки стильную и теплую дубленку-авиатор – тренд осенне-зимнего сезона. Она дополнила сезонный лук комплектом из светлого денима – рубашкой и джинсами.

Комфорт для избранных: Никитюк не сдержала возмущения из-за качества в сфере услуг

Леся показала трендовый осенний образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Если бы я 10 лет назад выставила сторис, что я не довольна Интернет провайдером, никто бы на это не обратил внимание! Но сейчас ситуация изменилась. Мене услышали и знаете почему? Потому что у меня многомиллионная аудитория! Хотя, я такой же клиент компании как остальные люди и есть обычный пакет услуг!" - написала Леся.

Она обратилась внимание на тот факт, что к мнению клиента компании прислушиваются и реагируют в том случае, если перед ними публичная личность. Остальные же вынуждены бороться за свои права.

Комфорт для избранных: Никитюк не сдержала возмущения из-за качества в сфере услуг

Комфорт для избранных: Никитюк не сдержала возмущения из-за качества в сфере услуг

Леся Никитюк подняла важную тему (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Жаль, что в нашей стране, компании с "проблемами" и "негативными отзывами", готовы решать что-то, только для людей с несколькими миллионами подписчиков, то есть не менять подход к работе в целом, чтобы тысячам людей было комфортно тратить деньги за их услуги, а просто предоставить этот комфорт "избранным", - возмутилась ведущая.

Телезвезда обратилась ко всем блогерам и лидерам мнений и призвала их чаще освещать проблемы сферы услуг, чтобы помочь улучшить качество предоставляемого потребителям продукта.

Напомним, что ранее Леся Никитюк призналась, какого мужчину видит рядом с собой.

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Леся Никитюк
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