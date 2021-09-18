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Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео)

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Суббота 18 сентября 2021 09:27
Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео) Злата Огневич (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Ольвия Агаркова

В пятницу, 17 сентября, на канале СТБ стартовало самое романтичное шоу страны "Холостячка-2" главной героиней которого стала Злата Огневич. Певица уже успела раскрыть некоторые нюансы съемок, но по-прежнему в тайне держит свой новый статус – свободна она или все же нашла того самого. А пока поклонник реалити смогли оценить претендентов на руку и сердце артистки.

Фото и видео уже "всплыли" на официальных страницах канала и реалити в Instagram.

Злата встретила участников в одновременно смелом и роскошном наряде – расшитое золотом платье-мини телесного оттенка с оригинально оформленным подолом и декольте. Наряд она дополнила длинной жилеткой-накидкой со шлейфом.

Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео)

Злата Огневич с режиссером "Холостячки" Анной Калиной и ведущим Григорием Решетником (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Первый же участник проекта, владелец IТ-компании Богдан удивил "холостячку", покатав ее на… вертолете!

Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео)

Богдан прилетел к Злате на вертолете (фото: instagram.com/holostyakstb)

А вот розу первого впечатления от Златы получил 33-летний стоматолог Роман Васильев. Он, как истинный принц на белом коне, прискакал к даме сердца на лошади. Также парень преподнес певице символический подарок – золотую цепочку с подвеской в виде солнца.

"Очень нежно обращался с конем. Поняла, что он очень хороший человек, добрый", - охарактеризовала Романа Злата.

Еще одну розу от Златы получил в разгар первой вечеринк полицейский Александр Борзенко ( он является главным патрульным Кременчуга) – за проявление особого внимания и заботы.

Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео)

Александр покорил Злату заботой и вниманием (фото: instagram.com/holostyakstb)

Сразу три участника (коллега артистки и ее знакомый Сергей Асафатов, режиссер и продюсер Юрий Рудый, а также дерзкий тренер Вадим Панов) приехали к главной холостячке страны на стальных конях. Они очень удивились, обнаружив, что не были оригинальными.

"Вау. Мотоциклы я люблю! Парней на мотоциклах тоже", - с улыбкой заявила Огневич.

Еще три претендента на руку и сердце певцы прилетели ради нее из других стран! Один из них – теннисист Васко Младенов. Также среди них был еще один спортсмен – фридайвер мирового класса Андрей Хветкевич, который презентовал Злате серьги и прилетел к ней прямиком из Мексики. Кроме того, из Лондона к звезде прибыл ресторатор Винченцо Дулепа.

Влад Ясько пришел на первую встречу со Златой не один, а "принес" с собой ее идеального мужчину – Брэдли Купера и смело заявил, что намерен занять его место!

Еще один претендент на руку и сердце звезды, дизайнер Джей Алекберов, так волновался что.. разбил бокал у ног певицы. Он очень расстроился из-за досадного инцидента, а Злате встреча показалась скомканной.

Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео)

Джей очень переживал из-за досадной случайност (фото: instagram.com/stbua)

Другой претендент на сердце звезды скрывался под маской. Не удивительно, ведь им оказался танцор и участник "Танцев со звездами" Максим Ежов! Правда 25-летний хеорограф не смог заоевать доверие "холостячки". К тому же на первой вечеринке у него состоялся конфлик с Сергеем Асафатовым.

Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео)

Макс не смог расположить к себе Злату (фото: instagram.com/holostyakstb)

А вот имена 16-ти счастливчиков, которым предстоит побороться за средце строптивой звезды:

Конь, вертолет и разбитый бокал: самые яркие и скандальные появления женихов перед Холостячкой (видео)

16 мужчин готовы приступить к борьбе за сердце "холостячки" Златы Огневич (фото: instagram.com/holostyakstb)

Напомним, что ранее экс-холостячка и героиня первого сезона шоу Ксения Мишина дала советы Злате Огневич.

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