Контактный зоопарк и настоящая магия: Димопулос показала впечатляющий день рождения доченьки
Санта Димопулос – заботливая и любящая мама двоих деток: сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы и доченьки Софии от мужа, бизнесмена Игоря Кучеренко. В этом году, 14 сентября, девочке исполнилось два года, а звездная семья с размахом отгуляла праздник, порадовав именинницу и всех собравшихся.
Санта показала в Instagram целый мини-фильм, как же прошло торжество и чем хозяева удивляли гостей мероприятия.
Праздник решили организовать на природе. На огромно территории с зелеными лужайками установили несколько фотозон, одна из них – золотая, украшенная огромными шарами, где с удовольствием фотографировались взрослые и маленькие гости.
Так, поздравить малышку пришло немало друзей семьи, среди которых можно было заметить и Екатерину Кухар с детьми.
Санта и ее муж души не чают в маленькой дочери (фото: instagram.com/santadimopulos)
Маленьких непосед увлекали мастер-классы, аниматоры, любимые герои, они смогли ощутить себя настоящими магами, научиться фокусам, провести эксперементы и ощутить себя учеными, нарисовать граффити, а также поиграть с пушистыми и пернатыми гостями праздника – маленькими козочками, дрессированными пуделями, погладить сову и даже лисичку фенека.
Напомним, что недавно Санта Димопулос вернулась на "Танцы со звездами", но в качестве судьи проекта и поделилась пережитыми эмоциями.