На кону жизнь ребенка: MamaRika сделала признание о родах и своих ощущениях

Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) совсем недавно впервые стала мамой - 2 августа она родила сыночка. Артистке пришлось делать кесарево сечение - о причинах, а также о своих ощущениях во время и после процедуры она откровенно рассказала поклонникам.

MamaRika отметила, что доверяет Богу и обстоятельствам, поэтому новость о кесаревом сечении восприняла адекватно. Говорит, процедура длилась очень быстро и через полчаса уже держала сына на руках.

MamaRika рассказала о своих ощущениях во время кесарева сечения (фото: instagram.com/mamarika_official)

"Потому что здесь вопрос не стоит - на кону жизнь и здоровье твоего ребенка. Что я при этом чувствовала? Да все и сразу: страх неизвестности и страх за малого, чтобы все прошло гладко,переживала насчет анестезии, что буду чувствовать,волнение перед главной встречей моей жизни. Физически - это тоже очень странный и новый опыт, но скажу сразу, что это терпимо! Может, просто мне повезло попасть в руки профессионалов", - поделилась певица.

Артистка добавила, что в целом она все же была спокойна и уверена, что все будет хорошо.



"Весь этот спектр эмоций роился в моей голове во время самой операции, но внутри я была спокойна и знала - я в надежных руках, все будет хорошо! Так и случилось. Интересный момент, что лежа на столе, я попросила включить какую-то мантру, чтобы успокоить себя - и в этот момент анестезиолог поставил именно ту мелодию, под которую я медитировала всю беременность. Я поняла - это знак, и теперь просто ждала заветного крика!" - рассказала знаменитость.

Ну а момент первого знакомства с сыном она назвала лучшим в своей жизни.



"Когда мне приложили малыша к груди, я видимо была в другом измерении от счастья и эмоций, потому что этот момент больше ни с чем не сравнить...это лучшее, что со мной случалось за всю жизнь...Сергеич перерезал пуповину, и ему на грудь положили заветный комочек счастья в 3500 кг и 55 см. Сижу сейчас, пишу этот пост, одной ногой качая колыбельку - и не верится, что все это было со мной каких - то 5 дней назад", - призналась новоиспеченная мама.

К слову. Анастасия уже выписалась из роддома - снимками с выписки поделился в сети ее муж Сергей Середа.

MamaRika с мужем Сергеем и сыночком на выписке из роддома (фото: instagram.com/serega_sereda)