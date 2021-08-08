Копия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыном

Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма очаровал сеть новым снимком со своим 5-летним сыном Леоном. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на своего дедвшку - папу Влада.

Эффектным фото артист поделился на своей странице в Instagram .

Папа и сын позировали в карпатском лесу. При этом Яма-старший был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а младший - в блестящей темно-синей ветровке.

Хореограф прислонился к деревянному ограждения и обнял сына, лучезарно улыбаясь на камеру.

"Больше жизни люблю..." - трогательно подписал кадр звездный отец.

Влад Яма показал подросшего сына-красавца (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фолловеры засыпали Влада умиленными комментариями, при этом многие заметили, что Леон очень похож на дедушку и растет настоящим красавчиком.

Син дуже схожий на вашого тата

Шикарные

Красунчики

Оплески Вам!!! Приклад батьківства

Прекрасні хлопці! Супер!

Гарний синок, схожий на тата

Ваш сын маленькая копия дедушки

Ваш син дуже схожий з вашим татом! Хай щастить!

Красавцы ребята!

Какие красивые мужчины

А мені він дуже схожий на Вас

Суперские. Как же сын похож на Вашего папу

Весь в папу - красивый!

К слову, снимок был сделан в рамках магической фотосессии в лесах Карпат, в которой также снялась жена Ямы Лилиана. Девушка предстала в роскошном шелковом розовом платье со шлейфом и объемными рукавами.

"Карпатські пригоди", - написал под кадрами Влад.

Влад Яма покорил волшебной фоотосессией с женой в лесах Карпат (фото: instagram.com/vladyama_official)