Копия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыном
Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма очаровал сеть новым снимком со своим 5-летним сыном Леоном. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на своего дедвшку - папу Влада.
Эффектным фото артист поделился на своей странице в Instagram.
Папа и сын позировали в карпатском лесу. При этом Яма-старший был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а младший - в блестящей темно-синей ветровке.
Хореограф прислонился к деревянному ограждения и обнял сына, лучезарно улыбаясь на камеру.
"Больше жизни люблю..." - трогательно подписал кадр звездный отец.
Влад Яма показал подросшего сына-красавца (фото: instagram.com/vladyama_official)
Фолловеры засыпали Влада умиленными комментариями, при этом многие заметили, что Леон очень похож на дедушку и растет настоящим красавчиком.
- Син дуже схожий на вашого тата
- Шикарные
- Красунчики
- Оплески Вам!!! Приклад батьківства
- Прекрасні хлопці! Супер!
- Гарний синок, схожий на тата
- Ваш сын маленькая копия дедушки
- Ваш син дуже схожий з вашим татом! Хай щастить!
- Красавцы ребята!
- Какие красивые мужчины
- А мені він дуже схожий на Вас
- Суперские. Как же сын похож на Вашего папу
- Весь в папу - красивый!
К слову, снимок был сделан в рамках магической фотосессии в лесах Карпат, в которой также снялась жена Ямы Лилиана. Девушка предстала в роскошном шелковом розовом платье со шлейфом и объемными рукавами.
"Карпатські пригоди", - написал под кадрами Влад.
Влад Яма покорил волшебной фоотосессией с женой в лесах Карпат (фото: instagram.com/vladyama_official)
Напомним, ранее Влад Яма признался, на какой диете набрал 8 килограммов.