ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Копия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыном

Новина українською →
Воскресенье 08 августа 2021 19:02
Копия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыном Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Известный хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма очаровал сеть новым снимком со своим 5-летним сыном Леоном. Поклонники отметили, что мальчик очень похож на своего дедвшку - папу Влада.

Эффектным фото артист поделился на своей странице в Instagram.

Папа и сын позировали в карпатском лесу. При этом Яма-старший был в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком, а младший - в блестящей темно-синей ветровке.

Хореограф прислонился к деревянному ограждения и обнял сына, лучезарно улыбаясь на камеру.

"Больше жизни люблю..." - трогательно подписал кадр звездный отец.

Копия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыном

Влад Яма показал подросшего сына-красавца (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фолловеры засыпали Влада умиленными комментариями, при этом многие заметили, что Леон очень похож на дедушку и растет настоящим красавчиком.

  • Син дуже схожий на вашого тата
  • Шикарные
  • Красунчики
  • Оплески Вам!!! Приклад батьківства
  • Прекрасні хлопці! Супер!
  • Гарний синок, схожий на тата
  • Ваш сын маленькая копия дедушки
  • Ваш син дуже схожий з вашим татом! Хай щастить!
  • Красавцы ребята!
  • Какие красивые мужчины
  • А мені він дуже схожий на Вас
  • Суперские. Как же сын похож на Вашего папу
  • Весь в папу - красивый!

К слову, снимок был сделан в рамках магической фотосессии в лесах Карпат, в которой также снялась жена Ямы Лилиана. Девушка предстала в роскошном шелковом розовом платье со шлейфом и объемными рукавами.

"Карпатські пригоди", - написал под кадрами Влад.

Копия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыномКопия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыномКопия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыномКопия дедушки! Влад Яма покорил сеть снимком с красавчиком сыномВлад Яма покорил волшебной фоотосессией с женой в лесах Карпат (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма признался, на какой диете набрал 8 килограммов.

Читайте LITE в Google News
Влад Яма сын
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Грозовые дожди со шквалами и жара до +35: где в Украине будет непростая погода
Грозовые дожди со шквалами и жара до +35: где в Украине будет непростая погода