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Копия мамы: Лилия Ребрик показала подросшую красавицу-дочь в день ее рождения

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Понедельник 30 августа 2021 16:32
Копия мамы: Лилия Ребрик показала подросшую красавицу-дочь в день ее рождения Лилия Ребрик с дочерью Дианой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик - счастливая и гордая мама двоих дочерей, которых она частенько показывает в сети и делится семейными моментами. 30 августа отмечает день рождения ее старшая - Диане исполнилось 9 лет. Звездная мама трогательно поздравила малышку и поделилась ее новыми фотографиями

Яркую фотосессию Дианы в праздничном наряде она выложила в Instagram.

Именинница позировала в красивом розовом платье с рюшами и черными вставками. Длинные волосы малышки украсили живым бутоном белого цветка.

Копия мамы: Лилия Ребрик показала подросшую красавицу-дочь в день ее рожденияКопия мамы: Лилия Ребрик показала подросшую красавицу-дочь в день ее рожденияКопия мамы: Лилия Ребрик показала подросшую красавицу-дочь в день ее рожденияКопия мамы: Лилия Ребрик показала подросшую красавицу-дочь в день ее рождения

Старшей дочери Лилия Ребрик Диане исполнилось 9 лет (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"З Днем Народження, наша гордість. 9 років ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі і робиш найщасливішими. Ти така розумничка і така красуня!
Донечко, йди тільки вперед, сміливо мрій та нічого не бійся, у тебе завжди за спиною є мама й тато, твоя #дикасімейка. Ми тебе дуже сильно любимо! Ми в тебе віримо!" - трепетно поздравила дочурку Лилия.

Пользователи сети и звездные коллеги ведущей присоединились к поздравлениям и оставили Диане много теплых пожеланий, а также отметили, что девочка очень похожа на свою маму.

  • Вітаємо нашу зіроньку! Успіхів і віри в себе красуні Діаночці!
  • Какая красотка, поздравляю вашу семью!!!! Вы замечательные родители прекрасных девочек!
  • С Днём Рождения принцессу!!!
  • С Днём Рождения. Пусть будет счастлива Ваша малышка. Очень красивые фото.
  • Красуня!!! Хай буде щасливою
  • Неймовiрна красуня!
  • Копия мамы
  • Красуня, С Днём рождения Дианочку! Счастливой жизни и ничего не бояться с такими суперовыми родителями
  • Какая красивая принцесса, глаз не оторвать. Поздравляю вас с таким прекрасным счастьем, которое появилось в вашей жизни 9 лет назад
  • Какая красивая девочка!

Напомним, ранее взволнованная Ребрик призналась, почему дочь заставила ее переживать.

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Лилия Ребрик
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