Копия мамы: Лилия Ребрик взорвала сеть фото со своей малышкой в одном и том же пальто
Ведущая Лилия Ребрик порадовала поклонников забавным коллажом: Лилия примеряла свое пальто на младшую дочь Полину - и соединила снимок со своим фото из яркого фотосета.
Яркое фото Лилия запостила в свой Instagram.
"Якщо середа - то маленька п’ятниця, то вівторок - то маленький четвер, який наближає нас до вихідних?! Хоча в актора і ведучого дні вихідними не вираховуються, адже ми можемо працювати від ранку й до світанку у неділю і відсипатися посеред тижня (якщо, звісно, нема ефірів "Ранку з Україною"). Але тим не менше - відчуття, що вихідні все ближче, дають більше сил для натхненної роботи. Енергійного всім вівторка! Хай на все сьогодні вистачить сил!", - пожелала Лилия.
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
Поклонники были просто очарованы фото Ребрик, они отметили, что и Лилия, и ее малышка - невероятно фотогеничные и красивые.
- Нереально круто
- Красотулечка! И мама, и доченька!
- Это образ идет вам двоим безумно
- Малышка - копия мамы
Напомним, недавно Лилия Ребрик решилась кардинально сменить образ: волосы ведущей стали рыже-розового цвета.