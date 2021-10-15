Копия папы: 55-летний Виктор Павлик показал трогательное фото с подросшим сыном

Известный украинский артист Виктор Павлик показал новое фото со своим маленьким сыном. Семейство недавно отдохнуло в Турции вместе с 3-месячным Мишей - именно там и был сделан трогательный кадр.

Милый снимок певец опубликовал на своей странице в Instagram.

55-летний Павлик держит сыночка на руках и оба они довольно улыбаются. Кадр был сделан в парке развлечений, где артист побывал во время отдыха с женой Екатериной Репяховой и малышом. "Релкас", - лаконично подписал фото исполнитель. Виктор Павлик растрогал нежным фото с сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik) Поклонники умилились нежным кадром и в очередной раз отметили, что маленький Миша невероятно похож на своего знаменитого отца. Папкина копия

Як ви схожі. Це диво

Які красиві

Ви обоє такі гарнючі

Папкин

Гарний малюк

Сын похож на вас

Милый малыш, пусть растёт здоровым и счастливым

Татко й синочок! Гарнi хлопчаки! Хай синочок росте здоровеньким, вам на втiху!

Яке гарне фото

Копія тато! Нехай росте щасливий!

Маленьке щастя