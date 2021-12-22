Копия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыном
Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая рассекретила причину слез и громкого скандала с мужем, растрогала сеть нежной фотосессией с полугодовалым сыном Михаилом.
Атмосферными снимками молодая мама поделилась в Instagram.
Судя по всему, пара помирилась и у них все налаживается. На фото Екатерина позировала вместе с малышом, держа его на руках или подняв в воздух.
Блогер выбрала для съемки эффектное облегающее черное платье в пол с оголенными плечами и небольшим шлейфом. Маленького Мишу она нарядила в милый черный комбинезон.
"Ещё немного фото с нашей съёмки. Мама и сын", - подписала кадры Репяхова.
Екатерина Репяхова снялась в атмсоферной фотосессии с 6-месячным сыном (instagram.com/repyahovakate)
Подписчики девушки принялись умиляться сладкому малышу и не в первый раз отметили, что он очень похож на своего знаменитого отца.
- Вауу! Очень красивые
- Класнючий
- Не могу смотреть спокойно на лицо Миши, я вижу Виктора всё время
- Щасливі разом! Мама красуня, синочок лапуся
- Какой же Мишутка милашный, вы такая красивая и нежная мама
- Як добре, що Ви є в нього, а він є у Вас - це найголовніше!
- Такі щасливі
- Какой же он сладенький
- Хорошенький
- Дуже мило!!!
- Ой как красиво
- Мішутка такий вже сміхотун
- Вы прекрасны, Катюша
- Какой же сладкий Малыш
- Копия папка
Напомним, ранее жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем и заявила, что ей не стыдно рассказывать о таком.