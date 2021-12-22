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Копия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыном

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Среда 22 декабря 2021 16:29
Копия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыном Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая рассекретила причину слез и громкого скандала с мужем, растрогала сеть нежной фотосессией с полугодовалым сыном Михаилом.

Атмосферными снимками молодая мама поделилась в Instagram.

Судя по всему, пара помирилась и у них все налаживается. На фото Екатерина позировала вместе с малышом, держа его на руках или подняв в воздух.

Блогер выбрала для съемки эффектное облегающее черное платье в пол с оголенными плечами и небольшим шлейфом. Маленького Мишу она нарядила в милый черный комбинезон.

"Ещё немного фото с нашей съёмки. Мама и сын", - подписала кадры Репяхова.

Копия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыномКопия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыномКопия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыномКопия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыном

Екатерина Репяхова снялась в атмсоферной фотосессии с 6-месячным сыном (instagram.com/repyahovakate)

Подписчики девушки принялись умиляться сладкому малышу и не в первый раз отметили, что он очень похож на своего знаменитого отца.

  • Вауу! Очень красивые
  • Класнючий
  • Не могу смотреть спокойно на лицо Миши, я вижу Виктора всё время
  • Щасливі разом! Мама красуня, синочок лапуся
  • Какой же Мишутка милашный, вы такая красивая и нежная мама
  • Як добре, що Ви є в нього, а він є у Вас - це найголовніше!
  • Такі щасливі
  • Какой же он сладенький
  • Хорошенький
  • Дуже мило!!!
  • Ой как красиво
  • Мішутка такий вже сміхотун
  • Вы прекрасны, Катюша
  • Какой же сладкий Малыш
  • Копия папка

Напомним, ранее жена Виктора Павлика высказалась о конфликте с мужем и заявила, что ей не стыдно рассказывать о таком.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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