Копия папы: жена Виктора Павлика умилила нежным фотосетом с сыном

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая рассекретила причину слез и громкого скандала с мужем, растрогала сеть нежной фотосессией с полугодовалым сыном Михаилом.

Судя по всему, пара помирилась и у них все налаживается. На фото Екатерина позировала вместе с малышом, держа его на руках или подняв в воздух.

Блогер выбрала для съемки эффектное облегающее черное платье в пол с оголенными плечами и небольшим шлейфом. Маленького Мишу она нарядила в милый черный комбинезон.

"Ещё немного фото с нашей съёмки. Мама и сын", - подписала кадры Репяхова.

Екатерина Репяхова снялась в атмсоферной фотосессии с 6-месячным сыном (instagram.com/repyahovakate)

Подписчики девушки принялись умиляться сладкому малышу и не в первый раз отметили, что он очень похож на своего знаменитого отца.