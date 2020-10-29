Королева: Екатерина Кухар в изысканном образе покорила сеть неземной красотой

Катерина Кухар написала пост, который вызвал бурную реакцию

Екатерина Кухар - одна из самых популярных телеперсон, которая, впрочем, среди поклонников вызывает неоднозначную реакцию. Так, фанаты часто критикуют звезду балета за двойственность. Якобы она ведет себя крайне строго на шоу "Танцы со звездами", тогда как у себя в блоге всегда мила и приветлива. Тем не менее, это только добавляет знаменитости флера загадочности, а также лайков и комментариев на ее странице Instagram.

Один из последних постов на странице Катерины вновь вызвал бурную реакцию среди ее фолловеров. Прима-балерина написала длинный пост, сопроводив его роскошным снимком. Она примерила изысканное платье бежевого оттенка. С тонким поясом на талии, открытыми плечами, расшитое бисером и украшенное аппликацией в виде тонких веточек, оно сделало стройное тело теледивы просто совершенным. Образ завершили украшение из перьев на голове, подвески на шее, макияж с акцентом на глаза и роскошная укладка.

Катерина Кухар не советует сдаваться (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Если говорить о жизни в целом, то не сдаваться - единственный способ преуспеть... Никто из нас не родился с серебряной ложкой во рту. Но некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах... Хотя порой именно из этих неудач складывается реальный успех, вернее, из умения их преодолевать, из правильных выводов и вынесенных уроков!

А наше шоу, как маленькая модель большой жизни - здесь, как на ладони, видно, кто борец, а кто баловень судьбы. И главные герои @tanci1plus1 - люди и уже потом звезды, которые рассказывают нам о победах и поражениях, о силе воли, о несокрушимости характера и искренних эмоциях...

К девятому эфиру мы уже четко видим НАСТОЯЩИЙ характер участников и их жажду к победе. @the_hardkiss, которая вышла после травмы на паркет и, не подав виду, прекрасно станцевала, сделав все поддержки. @nadyameiher , которая вопреки неудаче и усталости, все же "собрала в кулак" не только себя, но и своих уставших партнеров и "добила" с третьего раза сложную поддержку в конце номера... Остается блестящей отличницей из эфира в эфир - @santadimopulos . Также есть те, кто снова и снова удивляют, как @sergeimelnik. И есть ребята, которые продолжают искать себя в танце - @sergii_tanchynets и @freimutolia. И это абсолютно нормально, ведь каждому нужно столько времени, сколько нужно. В любом случае нам, судьям, и, уверена, нашим зрителям, нравится наблюдать за тем, как участники шоу идут к своей победе... К победе в шоу или победе над самим собой и зоной своего комфорта! А вся наша жизнь... игра и бег с препятствиями! Спасибо за прекрасный образ команде стилистов во главе с @olgaslon и Юрой Жуйковым", - написала Кухар.

В ответ фанаты засыпали Катерину комплиментами, а также замечаниями по поводу ее судейства.

"Королева", "Вы неподражаема", "Красавица", "Не устаю вами восхищаться», "Изысканный образ, правильные слова", "Разве законно быть такой красивой?", "Вам нужно учиться этикету…", "Чтобы вы ни говорили, надо быть тактичнее в жюри…", - как всегда разделились мнения фолловеров.

Напомним, ранее Кухар поскандалила с одной из участниц телешоу - Ольгой Фреймут.