Королева красной дорожки: Сальма Хайек похвасталась роскошной фигурой
Сальма Хаейк решила напомнить всем, кто королева красной дорожки любого мероприятия. И Met Gala, в частности.
Звезда запостила в своем блоге несколько фото, на которых предстала в роскошных вечерних образах.
Сальма Хаейк позирует в нарядах прошлогодних мероприятий, так как в этом году на Met Gala она не появилась. Актриса, которая недавно отметила 55-летие на райских островах, решила напомнить, что светские выходы - это ее.
Она выглядит в своих вечерних эффектных нарядах, словно королева из сказки или богиня. По крайней мере, именно так считают ее многочисленные фолловеры. В подборку звезда также добавила фото с мужем - французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, а также с подругой Пенелопой Крус и другими коллегами. Пост получился праздничный и торжественный. И Сальма заслуженно собрала массу лайков и восторженных отзывов.
Сальма Хайек на светских мероприятиях (фото: instagram.com/salmahayek)
Напомним, актриса всегда удивляет поклонников своим молодым внешним видом. По словам Хайек, она не прибегала к пластике, а просто грамотно ухаживает за собой.