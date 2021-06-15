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Королева красных дорожек: 54-летняя Сальма Хайек в стильном образе блистает в Лондоне

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Лондон, Вторник 15 июня 2021 22:19
Королева красных дорожек: 54-летняя Сальма Хайек в стильном образе блистает в Лондоне Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

54-летняя Сальма Хайек накануне отправилась на премьеру фильма "Телохранитель жены киллера" в Лондоне, где сыграла главную роль. Коллегами по съемкам знойной актрисы стали Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон.

На светское событие актриса выбрала стильный наряд в черно-белой гамме, который зрительно освежил ее лицо. Фото с вечера Сальма запостила в своем блоге.

Сальма надела белую юбку миди, а также черную блузу в белый горох с бантом на груди и длинными рукавами. К наряду она подобрала черные изысканные босоножки на высоких каблуках.

Образ вечно молодой Хайек завершили выразительный макияж с акцентом на глаза, а также уложенные на прямой пробор выпрямленные волосы.

Королева красных дорожек: 54-летняя Сальма Хайек в стильном образе блистает в ЛондонеСальма Хайек на премьере (фото: instagram.com/salmahayek)

"В восторге от первого VIP-показа фильма "Телохранитель жены киллера" в Лондоне, - сообщила Сальма в своем блоге, запостив туда первое фото с премьеры. "Красивая", "Несравненная", "Лучшая всегда", "Восхитительна", "Очаровательна", "Красивая и шикарная", - услышала она в ответ.

Напомним, фильм - продолжение ленты 2017-го года "Телохранитель киллера". Там Сальме отвели небольшую роль. Но ее героиня Соня, несмотря на то что появилась на экране всего на несколько минут, стала одним из самых любимых персонажей. И в новом фильме сюжет строится вокруг нее.

Ранее Сальма показала архивное фото, на котором выглядит невероятно соблазнительно.

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