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Королева красных дорожек: Ким Кардашьян в вечернем платье покорила идеальной фигурой

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США, Среда 26 мая 2021 19:37
Королева красных дорожек: Ким Кардашьян в вечернем платье покорила идеальной фигурой Ким Кардашьян (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала новый образ для выхода в свет. Вечернее платье оттенка пыльной розы подчеркнуло идеальную фигуру звезды и просто покорило фанатов.

Фото Ким сети опубликовала у себя в блоге, собрав массу позитивных отзывов.

Ким Кардашьян всегда подбирает наряды, которые подчеркивают ее роскошную фигуру. В этот раз для вечернего мероприятия она надела платье на тонких бретельках в бельевом стиле с длинным шлейфом. Оно помогло выделить сразу все достоинства фигуры Кардашьян.

Королева красных дорожек: Ким Кардашьян в вечернем платье покорила идеальной фигуройКоролева красных дорожек: Ким Кардашьян в вечернем платье покорила идеальной фигуройКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

К наряду Ким подобрала изысканные босоножки на тонких шпильках, а также две подвески и кольцо с крупным камнем.

В макияже визажисты и стилисты по волосам выделили глаза и губы, а волосы распустили, слегка завив их. Выглядела Ким, как всегда, роскошно. Что отметили ее многочисленные поклонники в сети Instagram. "Ты идеальна", "Красота", "Так прекрасна!", "Этот лук", - не могут остановиться они. Свои слова восторга оставила также давняя подруга Ким - модель и молодая мама Эмили Ратаковски.

Ранее Ким показала, как носить один из самых модных аксессуаров этого лета.

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