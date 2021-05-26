Королева красных дорожек: Ким Кардашьян в вечернем платье покорила идеальной фигурой

Ким Кардашьян всегда подбирает наряды, которые подчеркивают ее роскошную фигуру. В этот раз для вечернего мероприятия она надела платье на тонких бретельках в бельевом стиле с длинным шлейфом. Оно помогло выделить сразу все достоинства фигуры Кардашьян.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

К наряду Ким подобрала изысканные босоножки на тонких шпильках, а также две подвески и кольцо с крупным камнем.

В макияже визажисты и стилисты по волосам выделили глаза и губы, а волосы распустили, слегка завив их. Выглядела Ким, как всегда, роскошно. Что отметили ее многочисленные поклонники в сети Instagram. "Ты идеальна", "Красота", "Так прекрасна!", "Этот лук", - не могут остановиться они. Свои слова восторга оставила также давняя подруга Ким - модель и молодая мама Эмили Ратаковски.