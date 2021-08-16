ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Королева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривен

Новина українською →
Львов, Понедельник 16 августа 2021 15:33
Королева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривен Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Украинская звезда Маша Ефросинина восхитила эффектным появлением в роскошном наряде. На сцене юбилейного фестиваля "Украинская песня" во Львове, где она была ведущей, артистка предстала в сверкающем вечернем платье в пол от украинского бренда.

Снимками в эффектном образе Ефросинина поделилась на своей странице в Instagram.

Маша блистала в наряде с корсетом бежевого цвета с оголенными плечами и глубоким декольте, который выгодно подчеркнул ее тонкую талию. Она дополнила лук босоножками на шпильке, красивой укладной и выразительным макияжем с акцентом на глаза.

Королева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривенКоролева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривенКоролева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривен

Маша Ефросинина восхитила эффектным появлением в шикарном корсетном платье от украинского бренда (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Отметим, что на сайте бренда Milla Nova указано, что платье Ефросининой стоит почти 14 тысяч гривен, а со скидкой - 11 800 гривен.

Королева: Маша Ефросинина блистала в роскошном платье за 14 тысяч гривен

Скриншот с сайта (millanova.com.ua)

"Сегодня Львов. Марафон мероприятий к 30 годам независимости Украины начался", - подписала фото ведущая.

В разделе сторис знаменитость поделилась историей, как она нашла наряд для мероприятия.

"Я увидела это платье случайно в Инстаграме. Подумала, что западный бренд какой-то. Выяснилось, западноукраинский. Я радуюсь очень, когда вижу, что в Украине создаются достойные мировых дорожек наряды! И очень радуюсь, что влезла в него", – рассказала Маша.

Пользователи сети остались в восторге от образа теледивы и искупали ее в комплиментах в комментариях.

  • Безупречный образ
  • Королева
  • Маша, ну какая красотка
  • Шикарно
  • Идеальная
  • Неймовірно гарна
  • Как красиво
  • Розкішна!
  • Яка сукня! Марія як завжди вищий пілотаж
  • Фантастично!
  • Надзвичайна
  • О боги! Какое красивое платье на шикарной женщине

Напомним, ранее 42-летняя Маша Ефросинина похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье.

Читайте LITE в Google News
Маша Ефросинина Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Как будут учиться дети с 1 сентября: в Минобразования дали четкий ответ
Как будут учиться дети с 1 сентября: в Минобразования дали четкий ответ