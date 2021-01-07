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Королева пляжа: Тина Кунаки в купальнике сочного оттенка демонстрирует подтянутую фигуру

Новина українською → Четверг 07 января 2021 21:31
Королева пляжа: Тина Кунаки в купальнике сочного оттенка демонстрирует подтянутую фигуру Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки продолжает покорять сеть своими стильными пляжными образами и совершенной фигурой. Ранее девушка показала необычный кадр, где примерила желтое бикини, которое отлично подошло к цвету зонтиков и шезлонга. А сегодня ее выбор пал на ярко-зеленый купальник, что вновь удивительным образом совпал с оттенком зонтика.

Королева пляжа: Тина Кунаки в купальнике сочного оттенка демонстрирует подтянутую фигуруКоролева пляжа: Тина Кунаки в купальнике сочного оттенка демонстрирует подтянутую фигуруКоролева пляжа: Тина Кунаки в купальнике сочного оттенка демонстрирует подтянутую фигуруКоролева пляжа: Тина Кунаки в купальнике сочного оттенка демонстрирует подтянутую фигуруТина Кунаки с подругой на пляже (фото: instagram.com/tinakunakey)

Бикини с металлическими кругами на бедрах и бюстгальтере отлично подчеркнуло стройное загорелое тело жены Венсана Касселя. Чтобы сделать образ еще более соблазнительным, на талию Тина надела тонкую цепочку. Разумеется, никакого макияжа такой лук не требовал. А волосы звезда сети периодически собирала в высокий хвост, чтобы дать солнцу равномерно покрывать тело загаром, а также распускала.

Кунаки веселится на пляже в компании любимой подруги, а вот любимый мужчина, по всей видимости, занялся своими делами. Для личного блога он записал новый ролик, который мгновенно собрал массу просмотров и комментариев.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала массу фото из личного архива, где они позируют с Венсаном Касселем.

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