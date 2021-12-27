Королева праздника: Ребрик в атласном платье вскружила голову глубиной декольте

Лилия Ребрик на днях отметила розовую свадьбу с мужем Андреем Диким – влюбленные в официальном браке уже 10 лет и растят двух дочек: Диану и Полину. Свадебное путешествие молодожены провели в Барселоне, куда отправились на викенд только вдвоем. А перед поездкой ведущая успела сняться в нескольких ярких фотосессиях.

Результатом одной из них Лилия поделилась в Instagram .

Лилия позирует в струящемся шелковом бежево-золотом платье-миди на тонких бретелях с соблазнительным декольте. Талию она подчеркнула поясом, выбрала бежевые открытые босоножки в тон и сделала ествественный макияж, объемно уложила волосы.

Лилия Ребрик показала нарядный праздничный образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая с улыбкой наряжает огромную красивую елку, под котрой лежат коробки с подарками.

"Ну що - всі записалися на манікюри, педикюри, фарбування? Всі встигають причесати пір’ячко? Ви вже образи собі придумали? Який манікюр робите - новорічна, зимова тематика, червона класика чи завжди стильний френч? Що по зачісках - вдома чи в салоні? Довге чи коротке волосся? Локони чи пряме? Блондинка чи брюнетка? Діліться жіночими секретами, не тримайте в собі!" – призвала любопытная звезда.



Лилия Ребрик уже подготовилась к встрече Нового года (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У мене починається ефірний тиждень, купа справ, вистав, подарунки, цей період називається "встигнути все". Але! Якщо не встигаєте записатися в салон - то пофарбувати волосся завжди можна і в домашніх умовах. Дякую карантину, який свого часу навчив нас не боятися цього процесу", - призналась она.

Поклонники оценили праздничный образ Лилии и оставили для нее комплименты в комментариях.