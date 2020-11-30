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Королева тропиков: Алессандра Амбросио похвалилась роскошным бюстом в микробикини

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 21:37
Королева тропиков: Алессандра Амбросио похвалилась роскошным бюстом в микробикини Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Модель вновь на отдыхе

Есть определенная категория звезд, которые радуют горячими снимками с пляжа круглый год. К их числу относится и 39-летняя Алессандра Амбросио, которая уже давно приучила своих фолловеров к откровенному контенту.

Королева тропиков: Алессандра Амбросио похвалилась роскошным бюстом в микробикини
Алессандра на новом фото (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз владелица собственного бренда купальников примерила крошечное бикини бледно-зеленого цвета. Оно отлично гармонировало с окружающей природой, добавляя красок и без того эффектному селфи. Модель по своему обыкновению добавила к пляжному образу массу украшений: подвесок, чокеров, браслетов, цветов… А вот от макияжа она отказалась, подставив свою упругую кожу солнечным лучам. Загорелая и как всегда стройная, она выглядит молодой и сияющей.

Акцент, тем не менее, на фото сделан на аппетитной груди бывшего "ангела" Victoria`s Secret. Как известно, Алессандра всегда славилась своей идеальной фигурой: тонкая талия, стройные бедра, пышная грудь и бесконечные ноги просто сводили с ума как модельных агентов, так и поклонников. И кажется, с течением времени этот факт не изменился.

"Ты совершенна", "Просто богиня", "Горячо", "У тебя самое доброе сердце и самая красивая улыбка, Алессандра", "Какая прелесть", "Всегда на отдыхе", "Принцесса", - пишут фанаты знойной бразильской красавицы.

Ранее мы писали, что модель показала новые фото подросшей дочери.

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