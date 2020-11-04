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Королева: Юлия Санина поделилась стильными чувственными снимками с бекстейджа

Новина українською → Среда 04 ноября 2020 14:59
Королева: Юлия Санина поделилась стильными чувственными снимками с бекстейджа Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина поделилась редкими снимками

Юлия Санина борется за победу в проекте "Танцы со звездами 2020", но не забывает об Insta-армии поклонников, периодически радуя их новыми душевными постами. Недавно лидер Hardkiss показала, как она выглядела 9 назад, яркий вызывающий макияж, дреды, черные ногти, поклонники были в восторге от снимка звезды.

А пока Санина "рвет" танцпол, но находятся на проекте и трогательные моменты, когда певица просто отдыхает или поправляет съехавший чулочек или шнурки, слушает вердикт судей - такие снимки показывают редкие моменты, выражение лица Саниной, неожиданные неприкрытые эмоции на нем. Спасибо бекстейдж-фотографам шоу, благодаря им, поклонники могут видеть, как все происходит не только на сцене, но и вне ее.

Так в своем Instagram Юлия поделилась чувственными и трогательными снимками, которые так и назвала - моменты.

Королева: Юлия Санина поделилась стильными чувственными снимками с бекстейджаКоролева: Юлия Санина поделилась стильными чувственными снимками с бекстейджаКоролева: Юлия Санина поделилась стильными чувственными снимками с бекстейджаКоролева: Юлия Санина поделилась стильными чувственными снимками с бекстейджа

Юлия Санина и ее моменты (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"My moments by @abazherka", - лаконично, впрочем, как всегда, подписала Санина серию снимков.

"Юлия, ну почему вы такая шикарная", "Какая красивая", "Как всегда прекрасна", "Дуже класні фото", "Королева!", - поклонники талантов Саниной остались просто в восторге от снимков.

Напомним, с ярко-красными губами и в обтягивающем платье: Юлия Санина призналась, в чем ее страсть.

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