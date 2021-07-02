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Корсет и смелое декольте: Каменских в прозрачном платье прогулялась по улочкам Мехико

Новина українською →
Пятница 02 июля 2021 18:48
Корсет и смелое декольте: Каменских в прозрачном платье прогулялась по улочкам Мехико Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских регулярно радует поклонников новыми фото и держит их в курсе событий в жизни. Певица исправно ведет свой фотоблог, где публикет самое интересно. В разгар лета на ее страничке можно увидеть фото в бикини, ведь артистка с удовольствием демонстирует фигуру и не стесняется камеры. К слову, автором ее пикантных снимков всегда является муж Потап. Но новый красочный фотосет заставил фанов NK затаить дыхание!

Настя поделилась в Instagram яркими атмосферными кадрами, сделанными на мексиканских улочках.

Оказалось, фотосессия была отснята во время отдыха Насти в Мексике. Она решила, что жаркие летние дни – прекрасный повод показать яркие кадры. Снимки были сделаны в одном из самых красивых районов Мехико – Койоакан.

Певица предстала в прозрачном платье по фигуре с корсетным лифом и рукавами-фонариками. Наряд обильно украшен яркими цветами и вышивкой. Образ она дополнила сочными изумрудными лодочками. В качестве аксессуара – широкий обруч, щедро украшенный россыпью камней.

Корсет и смелое декольте: Каменских в прозрачном платье прогулялась по улочкам Мехико

Корсет и смелое декольте: Каменских в прозрачном платье прогулялась по улочкам Мехико

Корсет и смелое декольте: Каменских в прозрачном платье прогулялась по улочкам Мехико

Корсет и смелое декольте: Каменских в прозрачном платье прогулялась по улочкам Мехико

Настя восхитила фоосессией в роскошном платье (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя решила не перегружать образ ярким мейкапом, а ограничиться естественным, сделав акцентт на глаза.

Поклонники не смогли устоять перед роскошной Настей-мексиканкой.

  • Платье класс
  • Богиня
  • Боже! Какая красота
  • Реально нереальная
  • Шикарное платье. Анастасия – красотка
  • Красивая и всегда разная
  • Шикарно
  • Невероятное платье!
  • Волшебно
  • Куколка

Напомним, что ранее Настя Каменских сделала признание любимому мужу Потапу.

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Настя Каменских
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