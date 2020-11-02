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В корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невесты

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 19:33
В корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невесты Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Певица примерила свадебный наряд

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о своей свадьбе еще в прошлом году, запланировав его на июнь этого года. Но пандемия внесла свои коррективы в планы возлюбленных. И хотя пока что торжество отложено на неопределенный срок, пара не хочет отказывать себе в свадебных нарядах и романтичных фотосессиях. В честь Хэллоуина, который отгремел в минувшие выходые, популярная певица и ее бойфренд выбрали образы в духе молодоженов.

В корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невестыВ корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невестыВ корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невестыВ корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невестыВ корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невестыВ корсете и чулках: 51-летняя Дженнифер Лопес взорвала сеть образом соблазнительной невестыПевица примерила свадебный наряд (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/arod)

Больше выделилась, конечно же, Дженнифер Лопес. Ее образ составили белоснежный корсет, чулки с кружевом, пышная фатиновая юбка, украшенная сердечками и надписью на талии "boy toy", а также туфли на шпильках. Завершают лук дерзкой невесты несколько рядов жемчужных бус, кружевные перчатки, а также крупные серги. Волосы звезде завили мелкими кудрями и уложили в высокую укладку, а макияж сделали выразительным и чувственным.

Артистка буквально засыпала сеть фото с праздника. Здесь есть масса фото само певицы, а также романтические кадры в компании ее будущего супруга. "Я не знала, как я потеряна была, пока не встретила тебя", "С ума схожу от тебя", - написала Джей Ло под снимками.

В свою очередь Алекс Родригес также опубликовал фото с Лопес, где она сидит на нем в весьма пикантной позе. Экс-бейсболист предложил фанатам отгадать, кого они изображают с помощью своих нарядов.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала деловой образ, который разбавили соблазнительные детали.

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