В корсете и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория покорила стройной фигурой в эффектном наряде

Ева позирует в черном комбинезоне с откровенным декольте и укороченными брюками. Дополняют образ ботильоны на внушительных шпильках с вырезами на носках. Последний штрих - роскошная укладка и вечерний макияж со smoky eyes. Актриса сидит посреди необычного интерьера, задумчиво глядя в камеру.

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Текущее настроение", - написала она под снимком. "Я просто не могу налюбоваться", "Так восхитительна", "Удивительная", "О боже, как ты прекрасна", "Я в восторге от этого лука", - пишут ей фанаты.

Ева Лонгория на пляже (фото: instagram.com/evalongoria)

Ранее Ева также показала свою стройную фигуру в купальнике. Ева отправилась на отдых, по всей видимости, по случаю своего дня рождения: 15-го марта звезде "Отчаянных домохозяек" исполнится 46. На пляж она надела соблазнительное бикини, темно-синюю рубашку, а также белую шляпку. Цветущий вид знаменитости в который раз заставил фолловеров убедиться, что годы над актрисой не властны.