Ковбойша Ле: Никитюк в необычном образе похвасталась пухлыми губами
Украинская телеведущая Леся Никитюк любит и умеет перевоплощаться, поражая поклонников яркими образами. На этот раз артистка предстала в виде соблазнительной ковбойши и устроила атмосферную фотосессию.
Эффектными кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Леся позировала в джинсовой рубашке, коричневой жилетке с бахромой, штанах со змеиным принтом и белых ковбойских сапогах. Яркой изюминки образу добавила коричневая ковбойская шляпа.
Волосы Никитюк оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.
Она красиво позировала на фоне деревянного сарая с сеном и пустых бочек, что добавило кадрам еще большего колорита.
Леся Никитюк предстала в колоритном образе ковбоя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ловіть цьом від ковбойши Ле", - написала ведущая, посылая на камеру воздушный поцелуй на одном из фото и демонстрируя свои пухлые губки во всей красе.
Фолловеры тут же окрестили Лесю "техасским рейнджером" и отметили, что ей весьма к лицу такой образ.
- Техасский Рейнджер
- Стильно, и очень вам Леся идёт
- Шикарная
- Губы вау
- Ковбойка, ваууу!
- Просто красуня
- Что за техасский ренджер в ленте
- Леся, вам очень идёт этот образ
- Огооо какая красотка
- А кінь то де?
- Ох и Леся, всё краше и краше
- Губы ещё больше стали...
Напомним, ранее Леся Никитюк топлес в одном одеяле ошеломила внешним видом - ведущую даже спутали с мировой звездой.