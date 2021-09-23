Ковбойша Ле: Никитюк в необычном образе похвасталась пухлыми губами

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит и умеет перевоплощаться, поражая поклонников яркими образами. На этот раз артистка предстала в виде соблазнительной ковбойши и устроила атмосферную фотосессию.

Эффектными кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Леся позировала в джинсовой рубашке, коричневой жилетке с бахромой, штанах со змеиным принтом и белых ковбойских сапогах. Яркой изюминки образу добавила коричневая ковбойская шляпа.

Волосы Никитюк оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

Она красиво позировала на фоне деревянного сарая с сеном и пустых бочек, что добавило кадрам еще большего колорита.

Леся Никитюк предстала в колоритном образе ковбоя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ловіть цьом від ковбойши Ле", - написала ведущая, посылая на камеру воздушный поцелуй на одном из фото и демонстрируя свои пухлые губки во всей красе.

Фолловеры тут же окрестили Лесю "техасским рейнджером" и отметили, что ей весьма к лицу такой образ.