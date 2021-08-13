В кожаном комбинезоне на мотоцикле: 56-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

В преддверии выхода своего нового фильма "Фантазии" (Les fantasmes) 56-летняя Моника Беллуччи снялась в провокационной фотосессии вместе со своей коллегой - французской актрисой и бывшей женой Жерара Депардье Кароль Буке.

Моника Беллуччи и Кароль Буке блистают в провокационной съемке для журнала Paris Match. Они постарались выразить чувства своих героинь по максимуму. На одном фото актрисы обнимаются, на другом - восхищенно смотрят друг на друга, а на самом откровенном готовы слиться в поцелуе.

"Я снялась в этом фильме только для того, чтобы поцеловать Кароль", - кокетничала в интервью Моника Беллуччи.

Моника Беллуччи с партнершей по съемкам (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В съемке Моника продемонстрировала также свое тело: итальянская дива позирует в откровенном черном боди, а также соблазнительном кожаном комбинезоне. Партнерша по фильму также примерила нечто подобное. Что ж, Монике в любом возрасте удается приковать внимание мировой общественности к своей красоте.

К слову, в интервью она также рассказала то своем отношении к старению. "Тело, в котором мы родились, было дано нам свыше. Это подарок, который мы теряем со временем. После того как проходит молодость, приходит другой стиль красоты. Возможность снова выразить себя после определенного возраста - это здорово", - делится Беллуччи.