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В кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в Италии

Новина українською →
Италия, Воскресенье 14 ноября 2021 12:14
В кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в Италии Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Джамала с мужем Бекиром устроили себе короткий отпуск для двоих и улетели в романтичную Италию, где гуляют по колоритному Неаполю и окрестностям. Певица продемонстрировала свой образ для променада по живописным улочкам, который восхитил ее поклонников.

Яркими и атмосферными кадрами звезда поделилась в Instagram.

Для поездки в древний город Помпеи, разрушенный из-за извержения Везувия, артистка выбрала эффектный и дерзкий аутфит. Так, Джамала красовалась в черном кожаном мини-платье, которое дополнила черными ботфортами по ноге и колготками в сеточку.

Наряд отлично подчеркнул подтянутую фигуру и длинные ножки знаменитости, а открытая спина добавила луку еще больше соблазнительности. Сверхну певица набросила черно-белое пальто в принт "гусиная лапка". Волосы Джа оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

В кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в ИталииВ кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в ИталииВ кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в ИталииВ кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в Италии

Она эффектно позировала на улочках античного города, а также сделала нежное селфи с мужем.

В кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в ИталииВ кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в ИталииВ кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в ИталииВ кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в ИталииВ кожаном мини и ботфортах: Джамала восхитила дерзким луком на отдыхе в Италии

Джамала похвасталась смелым образом в коже на прогулке в Италии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"День другий. Повний сюрпризів. Спочатку нам не вдалось орендувати машину, потім - потрапити на вулкан. Але ж ми не з лякливих. Після сніданку ризикнули та вирушити у Помпеї у підніжжя вулкану. І не помились. 3,5 години нереальної прогулянки стародавнім містом! До речі, тут в античному театрі колись давали концерт Pink Floyd. Як вам мій лук?" - рассказала об их приключениях исполнительница.

Фолловеры оценили образ и стройную фигуру певицы и сообщили об этом в комментариях.

  • Стройная Красота!!!! Джа!
  • Огонь
  • Образ - красота, наша Дуа Липа, стильная
  • Образ очень подходит под локацию
  • Лук супер, фигура теж
  • Безумно круто. Вы красотка
  • Гарнюся! Обожнюю
  • Красавица
  • Сегодня вы оделись просто безупречно, красиво и очень вам идет
  • Молодці! Look дуже крутий! Sexy
  • Вы сексуальная девушка
  • Самая красивая, это Вы Джамала

Напомним, ранее Джамала без макияжа очаровала домашними фото со своей милой собакой.

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