В кожаном мини и топе: Леся Никитюк показала свой режим "шальной императрицы"
Ведущая показала свой сексуальный лук
Леся Никитюк не любит сидеть на месте и обожает светские выходы и различные активности – начиная от путешествий и заканчивая веселым времяпровождением с подругами, особенно, если для этого есть веский повод. Так, близкая подруга ведущей Лия отметила день рождения в одном из известных столичных заведений, а Леди Ле стала одной из приглашенных гостей. Она опубликовала фото с мероприятия на странице в Instagram.
Леди Ле надела на праздник черную кожаную юбку-мини с множеством декоративных ремешков, черный топ-лонгслив с длинным рукавом. В качестве аксессуаров – тонкий браслет и несколько цепочек. Также она опубликовала фото с именинницей и еще одной гостьей мероприятия.
"Режим "Шальная Императрица" включили и сразу выключили. Заведения до 22.00, но торт я успела съесть. Знаете с чем? - "С моим будущим весом", - с юмором подписала фото Леся.
Леся погуляла на дне рождения подруги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники по достоинству оценили дерзкий сексуальный образ Леси.
- Вы самая лучшая. Главное что вы настоящая
- Такие сексуальные кошечки
- Режим богиня удался
- Вы шикарны
- Лесюня, огонь
- Какие красивые
- Шальная императрица - это скорее всего про тебя, Леся
- Настоящая Императрица
- Леся, ты огонь просто! Сексуальная бестия!
- Такая красивая
Напомним, что ранее Леся Никитюк заинтриговала ответом на вопрос, свободно ли ее сердце.
К слову, что Леся Никитюк в черном боди и прозрачных колготах взбудоражила откровенным образом.