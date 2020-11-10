В кожаном мини и топе: Леся Никитюк показала свой режим "шальной императрицы"

Ведущая показала свой сексуальный лук

Леся Никитюк не любит сидеть на месте и обожает светские выходы и различные активности – начиная от путешествий и заканчивая веселым времяпровождением с подругами, особенно, если для этого есть веский повод. Так, близкая подруга ведущей Лия отметила день рождения в одном из известных столичных заведений, а Леди Ле стала одной из приглашенных гостей. Она опубликовала фото с мероприятия на странице в Instagram.

Леди Ле надела на праздник черную кожаную юбку-мини с множеством декоративных ремешков, черный топ-лонгслив с длинным рукавом. В качестве аксессуаров – тонкий браслет и несколько цепочек. Также она опубликовала фото с именинницей и еще одной гостьей мероприятия.

"Режим "Шальная Императрица" включили и сразу выключили. Заведения до 22.00, но торт я успела съесть. Знаете с чем? - "С моим будущим весом", - с юмором подписала фото Леся.

Леся погуляла на дне рождения подруги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники по достоинству оценили дерзкий сексуальный образ Леси.

Вы самая лучшая. Главное что вы настоящая

Такие сексуальные кошечки

Режим богиня удался

Вы шикарны

Лесюня, огонь

Какие красивые

Шальная императрица - это скорее всего про тебя, Леся

Настоящая Императрица

Леся, ты огонь просто! Сексуальная бестия!

Такая красивая

Напомним, что ранее Леся Никитюк заинтриговала ответом на вопрос, свободно ли ее сердце.

К слову, что Леся Никитюк в черном боди и прозрачных колготах взбудоражила откровенным образом.