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В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

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Суббота 22 января 2022 15:05
В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Ольвия Агаркова

Нестареющая Мадонна вполне может дать фору молодым коллегам – 63-летняя поп-дива по-прежнему устраивает эпатажные фотосессии, примеряет откровенные эксцентричные наряды, а ее образы с каждым разом становятся все раскрепощеннее. Хоть Мэдж упрекают в злоупотреблении фотошопом и критикуют за чрезмерную сексуализированность образов, она останавливаться не намерена.

В Instagram она показала очередную порцию снимков, сделанных в домашних интерьерах. Повседневный образ певицы оказался очень горячим и пикантным.

Мэдж принимает томные позы и заигрывает с камерой. На ней – красные кожаные "боксерские" шорты, которые она смело скомбинировала с чулками, на верх певица надела сетчатый лонгслив, совсем не скрывающий ее белье.

Свой раскрепощенный образ Мадонна довершила трендовым клетчатым двубортным пальто, кожаными черными ботильонами на массивной танкетке и гловелеттами с металлической молнией.

В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

На днях Мадонна со свои молодым бойфрендом, 27-летним Ахламаликом Уильямсом сходила на свидание и поздний ужин в ресторан "Чикконе". Фото непублчного светского выхода в своем блоге поделилась сама звезда.

Она выбрала атласный фиолетовй костюм в пижамном стиле с трендовом леопардовым принотом, на верх набросила черное шерстяное пальто, а в качестве аксессуара отдала предпочтение кастомизированной сумка Hermes.

В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

В прошлый викенд Мадонна познакомилась с новой возлюбленной Канье Уэста – актрисой Джулией Фокс. Дело в том, что Мэдж работает над байопиком о себе и подыскивает актеров, поэтому она обратилась к девушке рэпера с заманчивым предложением. Поп-дива рассматривает Джулию на роль своей близкой подруги Деби Мазар.

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Мадонна
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