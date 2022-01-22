В кожаных красных шортах и чулках: раскрепощенная Мадонна эпатирует откровенным образом
Нестареющая Мадонна вполне может дать фору молодым коллегам – 63-летняя поп-дива по-прежнему устраивает эпатажные фотосессии, примеряет откровенные эксцентричные наряды, а ее образы с каждым разом становятся все раскрепощеннее. Хоть Мэдж упрекают в злоупотреблении фотошопом и критикуют за чрезмерную сексуализированность образов, она останавливаться не намерена.
В Instagram она показала очередную порцию снимков, сделанных в домашних интерьерах. Повседневный образ певицы оказался очень горячим и пикантным.
Мэдж принимает томные позы и заигрывает с камерой. На ней – красные кожаные "боксерские" шорты, которые она смело скомбинировала с чулками, на верх певица надела сетчатый лонгслив, совсем не скрывающий ее белье.
Свой раскрепощенный образ Мадонна довершила трендовым клетчатым двубортным пальто, кожаными черными ботильонами на массивной танкетке и гловелеттами с металлической молнией.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
На днях Мадонна со свои молодым бойфрендом, 27-летним Ахламаликом Уильямсом сходила на свидание и поздний ужин в ресторан "Чикконе". Фото непублчного светского выхода в своем блоге поделилась сама звезда.
Она выбрала атласный фиолетовй костюм в пижамном стиле с трендовом леопардовым принотом, на верх набросила черное шерстяное пальто, а в качестве аксессуара отдала предпочтение кастомизированной сумка Hermes.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
В прошлый викенд Мадонна познакомилась с новой возлюбленной Канье Уэста – актрисой Джулией Фокс. Дело в том, что Мэдж работает над байопиком о себе и подыскивает актеров, поэтому она обратилась к девушке рэпера с заманчивым предложением. Поп-дива рассматривает Джулию на роль своей близкой подруги Деби Мазар.