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Крали возможность быть открытым: Козловский разоткровенничался об ошибках молодости и ориентации

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 14:32
Крали возможность быть открытым: Козловский разоткровенничался об ошибках молодости и ориентации Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovskiy)
Автор: Lite

Виталий Козловский не раз обжигался в личной жизни, поэтому не стремится выставлять ее напоказ. Но в прошлом году во время первого локдауна признался – с ним рядом есть спутница, им хорошо и комфортно вместе настолько, что артист начал подумывать о смене семейного статуса. Виталия неоднократно обвиняли в пиар-романах и сплетничали о его якобы нетрадиционной сексуальной ориентации. По этому поводу он решил высказаться сам.

В программе "Позаочі" певец прокомментировал серьезнй давний роман со своей коллегой Валентиной, которую долго прятал от общественности, а в свет выходил с девушкой модельной внешности.

"То что настоящее, ты пытаешься защитить", - пояснил свой поступок певец.

Козловский посетовал, что в тот период его жизнь была полностью отдана в руки продюсера и творческой команды.

"Возле меня находились люди, которые были главными критиками меня и моей жизни. У меня крали мою свободу и возможность быть открытым до конца. Мне постоянно говорили: "Ты не правильно говоришь, делаешь, рассказываешь, выглядишь. Ты должен так, так и так". Это была манипуляция и влияние со стороны этих людей на меня. Я просто этого не понимал, потому что был молод. Потом я в какой-то момент не заметил, что пляшу под их дудку. Потому что, я боялся этой критики", - пояснил он.

Крали возможность быть открытым: Козловский разоткровенничался об ошибках молодости и ориентации

Виталий признает свои ошибки молодости (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Предательством любимой, которую он заставлял страдать и плакать, выходя в свет с другой, он не гордится и заявляет "что сам бы себя убил" за такое поведение.

"Был еще совсем молодой. Я никогда не говорил, что я Божий одуванчик. Это были мои ошибки, мое становление. И я счастлив, что возле меня всегда были достойные женщины", - прокомментировал артист.

Он высказался и о сплетнях вокруг своей ориентации. "Эти слухи о том, что я гей ходили давно. Еще с тех моментов, когда я даже не знал, что это такое. Я никак не реагировал", - признался певец.

Виталий прокомментировал слухи о своей ориентации

К слову, подруга Виталия, Алина Гросу призналась, что им приписывали роман, но артистов связывают теплые дружеские отношения и творчество.

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