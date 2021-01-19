Что за красавчик! 18-летний сын Виктории Бекхэм покорил сеть первой обложкой для глянца

Виктория Бекхэм обожает делиться достижениями и красотой своих детей. В этот раз в центре внимания оказался 18-летний Ромео. Парень впервые украсил обложку глянца - он снялся для журнала L'Umo Vogue. И звездная мама поспешила показать результат своей многочисленной аудитории.

Парень - копия мамы, уверены фанаты (фото: instagram.com/LuomoVogue)

Виктория запостила массу фото с данной съемки, написав, как она гордится своим сыном. Снимал Ромео известный дуэт британских фешн-фотографов Мерт Алас и Маркус Пиггот, которые успели поработать практически со всеми знаменитостями.

Ромео для фотосессии полностью поменяли образ. Как и его папа - экс-футболист Дэвид Бекхэм - парень обожает экспериментировать с прическами. Теперь он стал блондином, что сделало его похожим на отца. Впрочем, большинство фанатов уверены, что все-таки парень пошел внешностью в мать.

"Твоя копия", "О боже, я думала, что это ты", "Вау! Насколько он, как его мама!", "Боже мой, он выглядит точно, как его мама", "Отличный микс мамы и папы, невероятно красивый молодой человек", "Твой близнец!", - пишут восхищенные фолловеры 46-летней иконы стиля и любящей жены и мамы.

К слову, парень увлекается, помимо моделинга, спортом. Настоящая его страсть - большой теннис.

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