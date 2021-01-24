ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Красавица-русалка: Леся Никитюк покорила сеть ярким фото с отдыха на берегу океана

Новина українською → Мальдивы, Воскресенье 24 января 2021 17:31
Красавица-русалка: Леся Никитюк покорила сеть ярким фото с отдыха на берегу океана Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк - не просто телезвезда, она также мотиватор для подписчиков ее микроблога, а это, можно сказать, отдельная работа.

Леся часто вдохновляе поклонников стильными нарядами. Например, в одном из последних постов ведущая выставила фото, на которых она позирует в стильной меховой шляпке-панамке. Смотрите, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021.

А сейчас Леся уехала отдыхать на Мальдивы: ведущая запостила яркие снимки природы - и собственное селфи в том числе. С тропическим цветком в волосах, на фоне пальм и океана.

Красавица-русалка: Леся Никитюк покорила сеть ярким фото с отдыха на берегу океанаФолловеры назвали любимую ведущую настоящей русалочкой, порадовались, что она выбравалась на отдых, - и даже пожелали ей найти свою любовь, хотя Леся часто говорит, что ее сердце пока не свободно.

Красавица-русалка: Леся Никитюк покорила сеть ярким фото с отдыха на берегу океана

  • Вы очень красивая
  • Милашка
  • Красотка наша
  • Боже, яка красива
  • Русалятко

Напомним, Леся призналась, что она живет с меценатом Рафиком, но все равно Никитюк активно зазывают стать участницей шоу "Холостячка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся Никитюк ведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
SpaceX успешно запустила ракету с рекордным количеством спутников
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей SpaceX успешно запустила ракету с рекордным количеством спутников