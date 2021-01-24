Красавица-русалка: Леся Никитюк покорила сеть ярким фото с отдыха на берегу океана
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк - не просто телезвезда, она также мотиватор для подписчиков ее микроблога, а это, можно сказать, отдельная работа.
Леся часто вдохновляе поклонников стильными нарядами. Например, в одном из последних постов ведущая выставила фото, на которых она позирует в стильной меховой шляпке-панамке. Смотрите, как носить самую модную часть зимнего гардероба 2021.
А сейчас Леся уехала отдыхать на Мальдивы: ведущая запостила яркие снимки природы - и собственное селфи в том числе. С тропическим цветком в волосах, на фоне пальм и океана.
Фолловеры назвали любимую ведущую настоящей русалочкой, порадовались, что она выбравалась на отдых, - и даже пожелали ей найти свою любовь, хотя Леся часто говорит, что ее сердце пока не свободно.
- Вы очень красивая
- Милашка
- Красотка наша
- Боже, яка красива
- Русалятко
Напомним, Леся призналась, что она живет с меценатом Рафиком, но все равно Никитюк активно зазывают стать участницей шоу "Холостячка".