Краше мамы: дочь Брежневой в бикини соблазнила формами на жарких фото

Соня поделилась пляжными кадрами и показала волнительные изгибы

19-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман поражает сходством со звездной родительницей. Девушка может похвастаться явными достоинствами: внушительным бюстом и тонкой талией, привлекательной внешностью и умением быть одновременно милой и соблазнительной в кадре. До недавних пор она была не слишком активным пользователем соцсетей, но теперь все чаще радует подписчиков в Instagram жаркими кадрами и хрониками из жизни. Новые фото заставили их сердца биться чаще – Соня запечатлена на пляже в США в бикини и предстала на фото во всей красе.

Девушка устроила фотосет у воды и сделала кадры с различных ракурсов. На серии черное-белых фото она демонстрирует волнительные изгибы и непринужденно позирует на камеру.

Подписчики девушки пришли в восторг от ее форм, а также не упустили возможность сравнить девушку со знаменитой мамой.

Очень красивая

Краше мамы

Очаровашка. Вся в маму

Вау, Соня, красоточка

Какая милая

Ух какая красавица

Вся в маму. Красивая, вся в родинках, а значит счастливая!

Также Соня опубликовала пару кадров, сделанных в вечернее время. На них она запечатлена в майке на тонких бретельках, белой юбке-мини и высоких черных кожаных сапогах.

Соня Киперман умеет эффектно позировать на камеру (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Напомним, что ранее дочь Веры Брежневой очаровала фото в коротком кокетливом платье.

Кстати, Соня Киперман довольно болезненно реагирует на высказывания недоброжелателей в соцсетях, но умеет давать им отпор.