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Красива как никогда: 55-летняя Элизабет Херли восхитила сеть безупречным внешним видом

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 20:28
Красива как никогда: 55-летняя Элизабет Херли восхитила сеть безупречным внешним видом Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Звезда выглядит просто роскошно

Элизабет Херли в который раз доказала, что в 55 можно выглядеть молодо и свежо. Она запостила очередное фото крупным планом, на котором появилась во всей красе. Снимок явно сделан какой-либо промо-кампании. Элизабет одета в белое платье с серебристыми вставками, образ дополнили также длинные серьги, макияж в натуральных тонах и безупречная укладка. Модель и актриса стоит возле зеркала, сделав кокетливую подпись: "Double trouble".

Красива как никогда: 55-летняя Элизабет Херли восхитила сеть безупречным внешним видом

Новое фото Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Ее сияющая кожа, ясный взгляд и нежный овал лица всколыхнули сеть, заставив фанатов писать восхищенные комментарии. "Ты нереальная", "Сейчас красива, как никогда ранее", "Великолепна", "Натурально восхитительная женщина", "Так прекрасна", "Самая красивая женщина в мире", "Красота без прикрас", - не могут остановиться они.

Красива как никогда: 55-летняя Элизабет Херли восхитила сеть безупречным внешним видом

Актриса славится своей цветущей внешностью (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Напомним, ранее Элизабет покорила поклонников соблазнительным фото в ванной. Модель предстала не обнаженной, она примерила серебристое платье, которое сделало ее образ праздничным и ярким. Заодно она продемонстрировала в который раз свое стройное тело и неувядающую внешность.

Ранее мы писали, что 47-летняя Кейт Бекинсейл покорила сеть красотой на домашних фото.

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