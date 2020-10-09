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Красивая без фильтров: 38-летняя Бритни Спирс восхитила сеть цветущим внешним видом

Новина українською → Пятница 09 октября 2020 19:28
Красивая без фильтров: 38-летняя Бритни Спирс восхитила сеть цветущим внешним видом Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Певица вышла на связь с фанатами

Бритни Спирс впервые за долгое время вышла на связь с фанатами. Звезда и раньше старалась регулярно выкладывать в сеть фото и упоминать подписчиков в своих постах, но несколько часов назад обратилась к ним напрямую. Певица решила выразить им свою благодарность за поддержку.

Красивая без фильтров: 38-летняя Бритни Спирс восхитила сеть цветущим внешним видомНовое фото певицы (фото: instagram.com/britneyspears)

"О, мои фанаты. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за вашу поддержку на протяжении многих лет! Иногда, когда я читаю комментарии, да, мы все иногда так делаем, это показывает мне, насколько я любима и какие на самом деле прекрасные люди! Я серьезно, хотя! Во всяком случае… Спасибо за все ваши добрые слова, это так много значит для меня. Благослови Бог вас всех! Так что вы знаете, что мне действительно не все равно... Я скажу это еще раз... Пусть Бог благословит вас всех! P. S. Первая картинка оригинальная ", – написала она развернутый текст.

Красивая без фильтров: 38-летняя Бритни Спирс восхитила сеть цветущим внешним видомПевица держит себя в форме (фото: instagram.com/britneyspears)

На фото певица выглядит спокойной и довольной. Она примерила белый кроп-топ с рукавами-фонариками, которые давно стали ее визитной карточкой. Волосы Бритни выпрямила и собрала в аккуратную прическу. Над макияжем знаменитость также постаралась: никаких размазанных теней, которые возмущали ранее фанатов, на ее лице нет. Четко подведенные глаза, нейтрального оттенка губы и ровный цвет кожи – все это создало гармоничный образ, который поклонники не могли не отметить приятными словами.

"Королева, мы любим тебя", "Прекрасна, как всегда", "Ты значишь для нас целый мир, Брит…", – пишут преданные подписчики. Также многие выразили мнение, что аккаунт певицы ведет кто-то другой, а сама она по-прежнему не может распоряжаться своей жизнью.

Напомним, в сети до сих пор не утихает движение #FreeBritney, которое призвано освободить Спирс от чрезмерной опеки ее родственников и дать ей вести свои дела самостоятельно.

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