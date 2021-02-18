ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Красивая, как мама: Сальма Хайек восхитила сеть редкими фото с 13-летней дочерью

Новина українською → США, Четверг 18 февраля 2021 21:07
Красивая, как мама: Сальма Хайек восхитила сеть редкими фото с 13-летней дочерью Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала серию новых фото в купальнике, восхитив своей роскошной фигурой. Но в этот раз внимание поклонников 54-летней звезды было приковано не только к ней, а и к взрослой дочери актрисы.

Снимки, которые она запостила в свой блог всего несколько часов назад, вызвали живой интерес среди многочисленных фолловеров актрисы.

Сальма Хайек позирует на яхте в черном купальнике. Пляжный лук звезды дополнили крупные солнцезащитные очки и белая свободного кроя юбка, которая не стесняла движения. А дочь Сальмы, которой в прошлом году исполнилось 13, одета, как и все девушки ее возраста. Ее аутфит составили короткие джинсовые шорты и белый топ, который дополнили яркий маникюр и укладка "пляжная волна", которая как нельзя кстати пришлась к морской прогулке. Девочка отвернулась от камеры, но даже отвернутая, она вызвала восторг.

Красивая, как мама: Сальма Хайек восхитила сеть редкими фото с 13-летней дочерьюКрасивая, как мама: Сальма Хайек восхитила сеть редкими фото с 13-летней дочерьюКрасивая, как мама: Сальма Хайек восхитила сеть редкими фото с 13-летней дочерьюСальма Хайек и Валентина (фото: instagram.com/salmahayek)

"Угадайте, что я делаю? Что каждая мать учится делать", - заинтриговала знойная актриса. В ответ фанаты стали гадать, что имеет в виду актриса. А также выражать свои мысли по поводу красоты наследницы Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино.

"У твоей малышки красивые волосы. Такие же, как у тебя", "Просто нереально красивые", "Королева", "Прекрасная женщина - прекрасные дети - прекрасная семья", "Истинная красота", "Всегда прекрасна", - подобными комментариями просто засыпали страницу знаменитости.

Ранее Сальма показала стильный образ, который она выбрала для прогулки со своими питомцами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Сальма Хайек актриса мама
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В марте Землю накроет серия сильнейших магнитных бурь: прогноз экспертов
В марте Землю накроет серия сильнейших магнитных бурь: прогноз экспертов