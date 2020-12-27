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Знак, что все делаю правильно: Надя Дорофеева в вызывающем комбинезоне призналась в больших переменах

Новина українською → Воскресенье 27 декабря 2020 10:49
Знак, что все делаю правильно: Надя Дорофеева в вызывающем комбинезоне призналась в больших переменах Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофеева в 2020-м году начала сольную карьеру. Ее новый трек под названием gorit буквально моментально взлетел в топы самых продвинутых чартов мира. Также певица стала наставником проекта "Голоса страны", 1+1.

Дорофеева поделилась фото в стильном наряде: комбинезон с вставкой-сеткой и туфли на широкой платформе с двумя косичками, именно такой звезда запомнилась по тому времени, когда она пела в группе "Время и стекло". На этот раз Надя просто призналась, что 2020-й стал для нее переломным - и она поняла, что движется в правильном направлении, так как получает все больше признания.

"Этот год - сложный, но, уверена, он стал годом внутренних открытий для каждого лично. Для меня этот год - именно тот, который изменил мою жизнь. Награда от Elle для меня подтверждение, что я делаю все правильно", - написала Надежда.

Знак, что все делаю правильно: Надя Дорофеева в вызывающем комбинезоне призналась в больших переменах

Надя Дорофеева рада, что все делает правильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Также, пользуясь случаем, певица добавила, что в эту новогоднюю ночь нужно выглядеть шикарно - все это заслужили. Фанаты засыпали певицу комплиментами.

  • Ты очень красивая!
  • Наша гордость
  • Надя, ты достойна всех апладисментов мира, лучшая
  • Любим всем сердцем
  • Какой красивый наряд

Недавно Дорофеева взорвала своих поклонников TikTok-видео: певица танцует в соблазнительном наряде с горящими ногтями. Фанаты были просто в восторге от такого поворота событий. Не повторять в домашних условиях!

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