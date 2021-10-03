Красивая пара - красивые детки: Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим

Слава Каминская после непростого развода с мужем Эдгаром все же смогла наладить с ним хорошие отношения - ведь у пары осталось двое совместных детей. Папа старается часто видеться с ними - они даже ездят все вместе в отпуск , а также проводят выходные и праздники.

Так, в своем Instagram певица выложила милое семейное фото с экс-мужем, сыном Леонардом и дочкой Лаурой, которое вызвало волну умиления у пользователей сети.

На атмосферном осеннем снимке семейство запечатлено возле фонтана во время прогулки по Киеву. При этом все они мило обнимаются и прижимаются друг к другу и выглядят обычной счастливой семьей.

Для променада Каминская выбрала черное платье, такого же цвета ботинки и терраковое пальто с принтом, дополнив лук темными очками. Эдгар обнимает бывшую жену, а та мило положила голову ему на плечо.

"Папа, мама и миниатюрки в подарок", - подписала очаровательный кадр Слава.

Слава Каминская покорила сеть семейным кадром с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Фолловеры восхитились мудростью артистки и их с Эдгаром отношениями и засыпали звезду умиленными комментариями.