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Красивая пара - красивые детки: Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим

Новина українською →
Воскресенье 03 октября 2021 09:56
Красивая пара - красивые детки: Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Слава Каминская после непростого развода с мужем Эдгаром все же смогла наладить с ним хорошие отношения - ведь у пары осталось двое совместных детей. Папа старается часто видеться с ними - они даже ездят все вместе в отпуск, а также проводят выходные и праздники.

Так, в своем Instagram певица выложила милое семейное фото с экс-мужем, сыном Леонардом и дочкой Лаурой, которое вызвало волну умиления у пользователей сети.

На атмосферном осеннем снимке семейство запечатлено возле фонтана во время прогулки по Киеву. При этом все они мило обнимаются и прижимаются друг к другу и выглядят обычной счастливой семьей.

Для променада Каминская выбрала черное платье, такого же цвета ботинки и терраковое пальто с принтом, дополнив лук темными очками. Эдгар обнимает бывшую жену, а та мило положила голову ему на плечо.

"Папа, мама и миниатюрки в подарок", - подписала очаровательный кадр Слава.

Красивая пара - красивые детки: Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим

Слава Каминская покорила сеть семейным кадром с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Фолловеры восхитились мудростью артистки и их с Эдгаром отношениями и засыпали звезду умиленными комментариями.

  • Классные. Вот эта фотография очень хорошая
  • Семья в сборе
  • Ваши отношение- образец для всех пар, любящих своих детей!
  • Жаль что уже не пара, но молодцы за такие тёплые отношения после
  • Красивая пара и семья
  • Действительно: дочка- копия мама, сынок - папа
  • Красивая пара - красивые детки
  • Какие адекватные родители, оставаться родными людьми - любо дорого смотреть на это
  • Мудрість жінки
  • Какие красивые
  • Эх...классно смотритесь вместе даже после развода
  • Жаль, что разошлись, но все вместе такие красивые

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода и о совместных поездках на отдых с детьми. При этом певица отметила, что они оба уже в новых отношениях.

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Слава Каминская
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