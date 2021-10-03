Красивая пара - красивые детки: Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим
Слава Каминская после непростого развода с мужем Эдгаром все же смогла наладить с ним хорошие отношения - ведь у пары осталось двое совместных детей. Папа старается часто видеться с ними - они даже ездят все вместе в отпуск, а также проводят выходные и праздники.
Так, в своем Instagram певица выложила милое семейное фото с экс-мужем, сыном Леонардом и дочкой Лаурой, которое вызвало волну умиления у пользователей сети.
На атмосферном осеннем снимке семейство запечатлено возле фонтана во время прогулки по Киеву. При этом все они мило обнимаются и прижимаются друг к другу и выглядят обычной счастливой семьей.
Для променада Каминская выбрала черное платье, такого же цвета ботинки и терраковое пальто с принтом, дополнив лук темными очками. Эдгар обнимает бывшую жену, а та мило положила голову ему на плечо.
"Папа, мама и миниатюрки в подарок", - подписала очаровательный кадр Слава.
Слава Каминская покорила сеть семейным кадром с бывшим мужем и детьми (фото: instagram.com/babaslavka)
Фолловеры восхитились мудростью артистки и их с Эдгаром отношениями и засыпали звезду умиленными комментариями.
- Классные. Вот эта фотография очень хорошая
- Семья в сборе
- Ваши отношение- образец для всех пар, любящих своих детей!
- Жаль что уже не пара, но молодцы за такие тёплые отношения после
- Красивая пара и семья
- Действительно: дочка- копия мама, сынок - папа
- Красивая пара - красивые детки
- Какие адекватные родители, оставаться родными людьми - любо дорого смотреть на это
- Мудрість жінки
- Какие красивые
- Эх...классно смотритесь вместе даже после развода
- Жаль, что разошлись, но все вместе такие красивые
Напомним, ранее Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода и о совместных поездках на отдых с детьми. При этом певица отметила, что они оба уже в новых отношениях.