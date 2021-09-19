Красивая пара: Наталья Могилевская закружилась в танце с ухажером-миллионером

Украинская певица Наталья Могилевская взволновала поклонников романтическими кадрами с бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей уже около года приписывают роман. Пара предалась страстному танцу прямо на площади в центре Киева.

На снимках Наталья и Олег запечатлены в танце. Они смотрели друг другу в глаза и счастливо улыбались.

На певице - эффектное платье с шелковой длинной юбкой золотистого цвета и белым верхом с объемными рукавами, а также босоножки на каблуках. Рыжов же был в стильном темно-сером костюме.

Наталья Могилевская закружилась в танце с бизнесменом Олегом Рыжовым (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я сама, я сама выбирала этот танец…С какой моей песней ассоциируется у вас эти фото?", - спросила у подписчиков Могилевская.

При этом исполнительница утверждает, что между ней и бисзнесменом лишь крепкая дружба.

Поклонники пришли в восторг от таких фото и засыпали Наталью теплыми отзывами, отмечая, что они с Олегом красивая пара.