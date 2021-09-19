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Красивая пара: Наталья Могилевская закружилась в танце с ухажером-миллионером

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Воскресенье 19 сентября 2021 16:46
Красивая пара: Наталья Могилевская закружилась в танце с ухажером-миллионером Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская взволновала поклонников романтическими кадрами с бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей уже около года приписывают роман. Пара предалась страстному танцу прямо на площади в центре Киева.

Эффектными фото в объятиях мужчины артистка поделилась в Instagram.

На снимках Наталья и Олег запечатлены в танце. Они смотрели друг другу в глаза и счастливо улыбались.

На певице - эффектное платье с шелковой длинной юбкой золотистого цвета и белым верхом с объемными рукавами, а также босоножки на каблуках. Рыжов же был в стильном темно-сером костюме.

Красивая пара: Наталья Могилевская закружилась в танце с ухажером-миллионеромКрасивая пара: Наталья Могилевская закружилась в танце с ухажером-миллионером

Наталья Могилевская закружилась в танце с бизнесменом Олегом Рыжовым (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я сама, я сама выбирала этот танец…С какой моей песней ассоциируется у вас эти фото?", - спросила у подписчиков Могилевская.

При этом исполнительница утверждает, что между ней и бисзнесменом лишь крепкая дружба.

Поклонники пришли в восторг от таких фото и засыпали Наталью теплыми отзывами, отмечая, что они с Олегом красивая пара.

  • Всегда в восторге от вас
  • Вы прекрасны
  • Красивая пара
  • Обалденные
  • Вы такие красивые
  • Это ваш избранник?
  • Кружите меня, кружите. Счастье есть
  • Какая магия искрится!
  • Я покохала!!!! Любовь в ваших глазах!
  • Наташенька, поздравляю, прекрасная пара

Напомним, ранее Наталья Могилевская в блестящем платье с глубоким декольте похвасталась именной звездой на Аллее славы в Киеве.

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Наталья Могилевская
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