ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Красивая - нет слов: Надя Дорофеева предстала в необычном образе и слила в сеть кусочек нового хита

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 10:17
Красивая - нет слов: Надя Дорофеева предстала в необычном образе и слила в сеть кусочек нового хита Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Певица и наставница в "Голосе країни", 1+1, Надя Дорофеева заставила своих фанатов "гореть" - она запостила снимок в необычном для нее образе и "слила" слова из нового хита.

Певица поделилась кусочком новой песни в своем Instagram.

Надя показала фанатам черно-белое фото: никаких хвостиков, косичек и всего, к чему привыкли фанаты Дорофеевой. На новом снимке Надя не похожа на себя: волосы собраны сзади, только пара прядей падает на лицо, макияж выполнен с акцентом на глаза, певица смотрит куда-то вдаль.

"Перечитал мои мысли, а они все... о тебе. Soon", - сделала подпись Дорофеева.

Красивая - нет слов: Надя Дорофеева предстала в необычном образе и слила в сеть кусочек нового хита

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Строчка из нового хита Дорофеевой так понравилась фанатам, что они признались, что ждут песню и новый альбом певицы больше, чем отпуска.

  • Ждем новый хит, который точно всем зайдет
  • Папа: "Боже, жду альбом Дорофеевой, больше, чем свой отпуск". Надь, ну папа ждет
  • Опа-па...спойлер слов песни
  • Красивая, просто нет слов

Смотрите также: Надя Дорофеева показала, как стильно одеваться этой зимой. Фанаты в восторге от образа любимой певицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Надя Дорофеева Голос країни
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества
23 февраля: почему именно в эту дату был День защитника отечества