Красивая - нет слов: Надя Дорофеева предстала в необычном образе и слила в сеть кусочек нового хита

Певица и наставница в "Голосе країни", 1+1, Надя Дорофеева заставила своих фанатов "гореть" - она запостила снимок в необычном для нее образе и "слила" слова из нового хита.

Надя показала фанатам черно-белое фото: никаких хвостиков, косичек и всего, к чему привыкли фанаты Дорофеевой. На новом снимке Надя не похожа на себя: волосы собраны сзади, только пара прядей падает на лицо, макияж выполнен с акцентом на глаза, певица смотрит куда-то вдаль.

"Перечитал мои мысли, а они все... о тебе. Soon", - сделала подпись Дорофеева.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Строчка из нового хита Дорофеевой так понравилась фанатам, что они признались, что ждут песню и новый альбом певицы больше, чем отпуска.