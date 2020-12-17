В ожидании чуда: Катерина Кухар показала редкое фото с мужем Александром Стояновым

Екатерина Кухар еще с "Танцев со звездами" стала для своих фолловеров кладезем мудрости. Например, она вдохновила их высказыванием о том, что считает крайне важным в жизни: у кого это получается, тот непобедим.

А еще прима любит порадовать поклонников фото в обольстительных нарядах. Но особенно фанатам по душе, если Катерина делится подробностями личной жизни. Как она наряжает елку с детьми, как проводит время с мужем, делится их совместными планами на будущее.

На этот раз Кухар показала редкое фото с супругом Александром Стояновым. На снимке они стоят в зимнем Сиэтле во время гастролей. Вокруг горят огоньки. Катерина в пальто, а Юрий пуховике, они обнимаются для селфи и улыбаются отражению в зеркале. Катерина сопроводила фото длинным постом-размышлением о коронавирусе и об ожидании чуда.

"В прошлом году наш декабрь пронесся со скоростью света... Он был наполнен гастролями, перелетами, спектаклями, утерянным багажом, дорогими сердцу встречами, новогодними выступлениями и самыми теплыми воспоминаниями", - призналась знаменитость.

А в этом году последний месяц года для нее - не менее насыщенный, призналась Катерина, но совершенно другой.

Катерина Кухар верит в чудеса (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Я всеми фибрами души ощущаю, что все в ожидании немыслимого чуда, которое ждет нас после боя курантов... Будто мы все очнемся от страшного сна и все будет, как прежде", - написала Кухар.

Она добавила, что факт остается фактом, мир делится на три части: на тех, кто уже переболел и перестал на время бояться; на тех, кто панически боится заболеть; на тех, кто сейчас в процессе.

"И в этой канители хочется предложить всем нам думать исключительно о хорошем, посылать позитивные желания, энергию и мысли в космос!", - взбодрила своих фолловеров Катерина.

Она добавила, что "главное - держать хвост пистолетом", а еще смело двигаться к новому числовому этапу, под свет гирлянд и брызги шампанского.

"Какие вы красивенные", "Вау", "Крутые", "Милые", "Это любовь", - написали поклонники под трогательным зимним селфи.

Напомним, недавно Кухар наряжала вместе с детьми елку. Звезда призналась в очень особенной семейной традиции, чем рассмешила всех фанатов до слез.